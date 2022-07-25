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Hem yol vermedi hem de ambulans şoförünü darbetti

25.07.2022 21:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde yol tartışmasında ambulans şoförünün burnu kırıldı. Saldırgan polis ekiplerince gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Hem yol vermedi hem de ambulans şoförünü darbetti

Şanlıurfa’da yeni doğan bir bebeğin naklini yapan ambulansın kendisini sıkıştırdığı iddiasıyla önünü kesen motosiklet sürücüsü, tekme ve yumrukla saldırdığı ambulans şoförünün burnunu kırdı. Motosiklet sürücüsü olay sonrası gözaltına alındı.

YOL VERMEYİP AMBULANS ŞOFÖRÜNE SALDIRDI

Edinilen bilgiye göre olay, Haliliye ilçesi Paşabağı Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, yeni doğan bir bebeğin naklini yapan Abdurahman Yandırıcı yönetimindeki ambulans, Mehmet Akif İnan Hastanesi’ne gitmek üzere yola çıktı. Yoğun trafik nedeniyle güçlükle ilerleyen ambulans, önünde gitmekte olan plakası öğrenilemeyen motosikletten korna çalarak yol istedi. Ancak motosiklet sürücüsü yol vermeyince ambulans manevra yaparak motosikleti geçti. Bu sırada motosiklet sürücüsü, kendisini trafikte tehlikeye düşürdüğü iddiasıyla ambulansı takip ederek önünü kesti. Ambulans şoförü Yandırıcı, araçtan inerek motosiklet sürücüsü İ.K. ile tartıştı. Kısa sürede büyüyen tartışmada ambulans şoförünü tekme ve yumrukla darbeden İ.K., çevredekilerin araya girmesiyle engellendi.

Sağlık ekibinin yardım çağrısı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulanstaki hasta bebek, burnu kırılan ambulans şoförü tarafından hastaneye ulaştırıldı. Burnunda üç kırık olduğu öğrenilen Abdurahman Yandırıcı acil serviste yapılan müdahale sonrası darp raporu aldı. Hastaneye gelen motosiklet sürücüsü İ.K. ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)

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Şanlıurfa
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