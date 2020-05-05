Hemen sakinleşeceksiniz! Zihninizi rahatlatmak için uygulayabileceğiniz 7 yoga pozu

Sizin için basit ama stresi azaltacak etkili yoga pozisyonlarını bir araya getirdik. Zihninizin hemen rahatladığını göreceksiniz. İşte başlıyoruz!
Kartal mühürünü meditasyonla birlikte uygulayabilirsiniz. Düzenli uyguladığınızda zihninizi rahatlatmaya ve disipline etmeye yardımcı olur.
Avuçlarınız yukarı bakacak şekilde ellerinizi çevirin.
Sağ elinizi sol bileğinizin üzerinden geçirin ve baş parmaklarınızı görseldeki gibi bir araya getirin. (kanca gibi durmalıdır). Ve parmaklarınızın geri kalanını gergin bir şekilde tutun.
Bu pozisyon stresten uzaklaşmak ve esnekliği arttırmak konusunda mucize gibi çalışır.
Sırtüstü yatın. Kollarınızı görseldeki gibi tutun. Dizleri bükün ve kalçalarınızın üzerine getirin. Sol bacağınızı uzatın sağ bacağınızı yukarı çekin. 15 saniye bu pozisyonda kaldıktan sonra aynı işlemi sağ bacağınız için yapın. Belinizi sabit tutun.
Kedi kuyruğu pozu, bel bölgesi çevresindeki gerginliği serbest bırakmaya yardımcı olan harika bir omurga bükümüdür. Buna ek olarak, kaygı ile mücadelede iyidir.
Sırt üstü uzanın ve pelvisinizi biraz sağa kaydırın.
Sağ diz göğse doğru çekilir ve vücudun sol tarafına getirilir. Yavaşça yapın. Aynı işlemi sol taraf için de uygulayın. Sağ ayak bileğini sol, sol ayak bileğini sağ elinizle tutun. Her iki taraf için de 5 dakika bu şekilde kalın.
Eriyen kalp pozu, tüm vücudu canlandırmak ve rahatlatmak için kalbinizi ve göğüs bölgesini açmanın harika bir kombinasyonudur.
Görseldeki gibi konum alın. Dizlerinizde biraz ağrı hissederseniz, altına bir battaniye koyun. Ellerinizi öne çekin. Kalçalar dizlerin hemen üzerinde kalmalıdır.
Göğsünüzü mindere doğru yavaşça eğin. Bu pozda 3 ila 5 dakika kalın.
Öne doğru eğilme pozu, hamstringlerinizi uyandıracak ve tonlandıracak ve zihninizi rahatlatacaktır. Ayrıca uylukları ve dizleri güçlendirmeye yardımcı olur. Görsel deki gibi konum alın. Alt sırtınızdan herhangi bir gerginliği almak için dizlerinizi bükün. Ağırlığınızı yavaşça ve hafifçe ayak topuklarınıza verin. Hamstringlerinizdeki hissi hissetmelisiniz. 30 saniye ile 1 dakika arasında pozda kalın.
Mutlu bebek pozu, iç kasıklarınızı germeye ve belinizi rahatlatmaya yardımcı olurken, zihninize huzur getirir. Ayrıca omurgayı uzatır kolları ve omuzları güçlendirir.
Sırt üstü uzanın.
Dizleri katlayın ve koltuk altlarına doğru getirin.
Ayakları elinizle yakalayın. Bacaklarınızın dışını karşılık gelen ellerle tutmalısınız. Kuyruk kemiğinizin yere bastırıldığından emin olun.
Bu pozda 45 ila 60 saniye kalın.
Dizleri serbest bırakın. 3-5 kez tekrarlayın.
Savaşçı pozu omuzları germeye, bacakları güçlendirmeye ve sindirimi uyarmaya yardımcı olur.
Sağ bacak önde olacak şekilde dik durun. Sağ bacağınızla yavaşça 1-2 adım atın. Ellerinizi arkandan kilitleyin. Nefes verirken hafifçe öne eğilin. Sağ omzunuz sağ bacağınızı dürtmelidir. Rahatlayın ve istediğiniz kadar bu pozisyonda kalın.
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