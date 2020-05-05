Hemen sakinleşeceksiniz! Zihninizi rahatlatmak için uygulayabileceğiniz 7 yoga pozu

Sizin için basit ama stresi azaltacak etkili yoga pozisyonlarını bir araya getirdik. Zihninizin hemen rahatladığını göreceksiniz. İşte başlıyoruz!

KARTAL POZU

Kartal mühürünü meditasyonla birlikte uygulayabilirsiniz. Düzenli uyguladığınızda zihninizi rahatlatmaya ve disipline etmeye yardımcı olur.

Avuçlarınız yukarı bakacak şekilde ellerinizi çevirin.

Sağ elinizi sol bileğinizin üzerinden geçirin ve baş parmaklarınızı görseldeki gibi bir araya getirin. (kanca gibi durmalıdır). Ve parmaklarınızın geri kalanını gergin bir şekilde tutun.

SIRTÜSTÜ POZ

Bu pozisyon stresten uzaklaşmak ve esnekliği arttırmak konusunda mucize gibi çalışır.

Sırtüstü yatın. Kollarınızı görseldeki gibi tutun. Dizleri bükün ve kalçalarınızın üzerine getirin. Sol bacağınızı uzatın sağ bacağınızı yukarı çekin. 15 saniye bu pozisyonda kaldıktan sonra aynı işlemi sağ bacağınız için yapın. Belinizi sabit tutun.

KEDİ POZU

Kedi kuyruğu pozu, bel bölgesi çevresindeki gerginliği serbest bırakmaya yardımcı olan harika bir omurga bükümüdür. Buna ek olarak, kaygı ile mücadelede iyidir.