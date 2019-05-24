HABER

Hemşire eşi tarafından bıçaklanan doktor ağır yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.05.2019 11:37 | Son Güncelleme

Denizli'de özel hastanede görev yapan doktor, kendisini göğsünden bıçakla yaralayan eşi tarafından hastaneye götürüldü

DENİZLİ (AA) - Denizli'de doktor eşini bıçakla yaralayan hemşire gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Merkezefendi ilçesi Şemikler Mahallesi'nde yaşayan Cüneyt (47) ve Aylin E. (39) çifti, henüz belirlenemeyen nedenle tartıştı.

Kavgaya dönüşen tartışma sırasında Aylin E, eşini göğsünden bıçakladı. Hemşire olan kadın, yaralı eşini kullandığı otomobille Servergazi Hastanesine götürdü.

Özel hastanede görev yaptığı öğrenilen doktor Cüneyt E'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Aylin E, polis tarafından gözaltına alındı.

Kızının doğumgünü için hurda vosvosu baştan yarattı! İşte son hali Kızının doğumgünü için hurda vosvosu baştan yarattı! İşte son hali
Nostalji bahçelerine çocukları gibi bakıyorlarNostalji bahçelerine çocukları gibi bakıyorlar
İstanbul'da dev operasyon! 313 tarihi eser...İstanbul'da dev operasyon! 313 tarihi eser...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bıçaklama doktor hemşire tartışma yaralama

En Çok Okunan Haberler

Hava değişimine gelen asker intihar etti

Hava değişimine gelen asker intihar etti

Çamlıca'daki televizyon kulesine düştü!

Çamlıca'daki televizyon kulesine düştü!

G.Saray'ın transferini Twitter'dan duyurdu!

G.Saray'ın transferini Twitter'dan duyurdu!

150 yıllık hayal gerçek oluyor!

150 yıllık hayal gerçek oluyor!

Bıçaklı saldırıya uğrayan MHP'li belediye başkanı hayatını kaybetti

Bıçaklı saldırıya uğrayan MHP'li belediye başkanı hayatını kaybetti

Soylu'dan İmamoğlu'na: Bunun da hesabını soramazsın

Soylu'dan İmamoğlu'na: Bunun da hesabını soramazsın

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

15 yaşındaki çocuğa, evli ve iki çocuk babası adamın yaptığı kan dondurdu! İğrenç olay

15 yaşındaki çocuğa, evli ve iki çocuk babası adamın yaptığı kan dondurdu! İğrenç olay

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Doğa artık 'parazitörlere' emanet!! Tam 33 milyon tane...

Doğa artık 'parazitörlere' emanet!! Tam 33 milyon tane...

Toplantı halinde basıldılar: Çok sayıda gözaltı var!

Toplantı halinde basıldılar: Çok sayıda gözaltı var!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Konya'da MHP'li belediye başkanı İhsan Öztoklu'yu kim neden öldürdü?

MHP'li başkanın neden öldürüldüğü ortaya çıktı

İstanbul'da son dakika operasyon haberi! 313 tarihi eser ele geçirildi, gözaltılar var

İstanbul'da dev operasyon! 313 tarihi eser...

İstanbul'dan kahreden kaza haberi: 1 polis şehit, 1 polis yaralı

İstanbul'dan kahreden haber: 1 polis şehit

Tunceli Belediyesi'nin "Dersim" kararı için ADD'den iptal başvurusu

Tunceli Belediyesi'nin "Dersim" kararı için iptal başvurusu

MLKP nedir? MLKP terör örgütü hakkında bilgiler!

MLKP terör örgütü nedir?

Esenyurt Belediyesinde hareketlilik! Polis alarma geçti

İstanbul'da belediye binasına bıçakla girdi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.