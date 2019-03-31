Hemşire Tuğba’nın ölümüne neden olan sürücüye 15 yıl hapis istemi

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)- BURSA'da, hemşire Tuğba Pircan'a (42) çarparak ölümüne neden olan öğrenci servis minibüsünün sürücüsü Zülfü Balcı (50) hakkında, 'taksirle ölüme neden olma' suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Kaza, 15 Şubat günü saat 08.30 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Esenevler Mahallesi'nde Emir ve Türkmen caddelerinin kesiştiği Dörtyol kavşağında meydana geldi. Görev yaptığı Hacivat Aile Sağlığı Merkezi’ne gitmek için evden çıkan 23 yıllık hemşire Tuğba Pircan'a, yolun karşısına geçerken Zülfü Balcı yönetimindeki16 S 3232 plakalı öğrenci servisi çarptı. Minibüsün altında yaklaşık 10 metre sürüklenen Pircan, kaldırıldığı Yüksek İhtisas Hastanesi’nde hayatını kaybetti. Gözaltına alınan Balcı, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

BİLİRKİŞİ, SÜRÜCÜYÜ TAM KUSURLU BULDU

Bursa Cumhuriyet Savcısı Resul Özcan, kaza ile ilgili soruşturmayı tamamladı. Hazırlanan iddianamede yer alan bilirkişi raporuna göre, 'sürücünün kontrolsüz bir kavşağa yaklaştığını dikkate alıp hızını azaltmaması, sürücünün kavşak sistemine yaklaşıp sağa dönüş manevrası yapmak istediğinde gerekli dönüş manevralarını dikkate almadan seyretmesi ve kavşak giriş çıkışlarında karşıdan karşıya geçmekte olan yayalara yol vermemesi' eylemleri ile bahsi geçen kurulları ihlal ettiğinden Zülfü Balcı tam kusurlu bulundu. Tuğba Pircan'ın ise kusuru olmadığı belirtildi.

BİRİNE ÇARPTIĞIMI HİSSETTİM

Sürücü Zülfü Balcı ise verdiği ifadesinde, "İşyerine ait okul servisi olarak kullandığım minibüs ile öğrencileri okullarına bırakmak amacıyla yola çıktım. Olay yerine geldiğimde yaklaşık 20 kilometre hızla dönüş yaptığım sırada birine çarptığımı hissetmem üzerine aracımı durdurdum. Olayda tüm trafik kurallarına riayet ettim ve kusurum olmadığını düşünüyorum” dedi.

Ölen hemşire Tuğba Pircan’nın eşinin tanık bulmak için özel dedektif tuttuğu kaza ile ilgili savcı, sürücü hakkında, 'taksirle ölüme neden olma' suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava açtı. Davaya önümüzdeki ay başlanacağı belirtildi.