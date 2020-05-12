HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Hemşireler Günü mesajları: Hemşireler Haftası için anlamlı mesajlar...

Hemşireler Günü mesajları: Hemşireler Haftası için anlamlı mesajlar...

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.05.2020 15:01 | Son Güncelleme

12 Mayıs haftası Ulusal Hemşireler Günü Haftası olarak kutlanıyor. Koronavirüs salgının en en safta çarpışan, her gün hayatlarını risek ederek başkalarının sağlığı için çalışan hemşirelere olan minnettarlığımızı Hemşireler Günü mesajları ile paylaşıyoruz.

Hemşireler Günü mesajları: Hemşireler Haftası için anlamlı mesajlar...

Bugün koronavirüs salgınında en tehlikeli görevlerden birini yürüten, hemşirelerimiz için özel bir gün. 12 Mayıs gününün haftası Hemşireler Haftası olarak kutlanıyor. Biz de sadece bu salgında dseğil her zaman hastaları için her türlü fedakarlığı yapan, cefakar hemşirelere olan minnettarlığımızı anlamlı Hemşireler Günü mesajları ile paylaşıyoruz...

HEMŞİRELER GÜNÜ MESAJLARI

– Büyük şehirlerden köylere, ülkenin her yerinde hastaların yanında olup onlarla ilgilenen kahraman hemşirelerimizin Hemşireler Günü kutlu olsun.

– Tüm hemşirelerimizin, Hemşireler Haftasını kutluyor, sağlık ve mutluluk diliyorum

– Sevgi, şefkat ve hoşgörünün simgesi haline gelen hemşirelerimizin hemşireler günü kutlu olsun.

– Ülkemizin her köşesinde insan hayatının kutsallığından ödün vermeksizin sonsuz sabır, her türlü özveri, gayret ve sevgi ile mesleğini icra etmeye çalışan, değerli Hemşirelerimizin 12-18 Mayıs Hemşirelik Haftasını kutlar, meslek hayatlarında başarılar dilerim.

– Tüm hemşirelerimizin, Hemşireler Haftasını kutluyor, sağlık ve mutluluk diliyorum.

– Hayatımız ve sağlığımız için emek harcayan hemşirelerimizin Hemşireler Günü ve Hemşireler Haftası kutlu olsun.

– Her türlü olumsuzlukta, maddi ve manevi zorlukta ülkemizin her köşesinde, insan hayatının kutsallığından ödün vermeksizin, her türlü özveri ve gayretle mesleğini icra etmeye çalışan tüm hemşirelerimizin “12 Mayıs Hemşireler Gününü” Kutlar sağlık ve mutluluklar dilerim.

– “Önce İnsan” diyerek halkla hizmeti şiar edinmiş, insanların sağlıkları için çok önemli ve kutsal bir görevi ifa eden, bu yüce mesleğin mensubu bütün fedakâr, cefakâr hemşirelerimizin “Hemşireler Gününü” kutlayarak meslek hayatlarında başarılar dilerim.

– Ebe ve hemşireler günü kutlu olsun. Bu ülke sizinle gurur duyuyor.

– Sağlık, bireylerin zorunlu ve vazgeçilmez temel ihtiyaçlarından biridir. Bu ihtiyaca cevap veren en önmeli meslek grubu içerisinde ise hemşirelerimiz yer almaktadır. Hemşireler, sağlık problemleri olan insanların, bir tıbbi kuruluşa başvurmalarından ayrılmalarına kadar olan bütün süreçlerde birebir yanlarında olan bir sağlık personelidir. Sağlık hizmetlerinin sunumunda etkin bir rol oynayan ve mesleklerini büyük bir fedakarlıkla yerine getiren bütün hemşirelerimizin, 12 Mayıs Hemşireler Gününü ve 12-18 Mayıs Hemşireler Haftasını kutlar sağlık ve mutluluk dilerim.

– Sevgi, şefkat ve hoşgörünün simgesi haline gelen hemşirelerimizin hemşireler günü kutlu olsun.

– Gece gündüz demeden sağlığımız için çalışan tüm hemşirelerimizin hemşireler günü kutlu olsun.

– Sağlık ordusunun vazgeçilmezleri hemşirelerin hemşireler günü kutlu olsun.

– 12 Mayıs Dünya Hemşireler günü, sağlık personelimize kutlu ve hayırlı olsun

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İstanbul'da trafik koronavirüs dinlemedi İstanbul'da trafik koronavirüs dinlemedi
Yurt dışında 507 Türk hayatını kaybettiYurt dışında 507 Türk hayatını kaybetti
Gören şaştı kaldı! Koronavirüs maskesiyle yollara düştüGören şaştı kaldı! Koronavirüs maskesiyle yollara düştü

En Çok Okunan Haberler

Tarih belli oldu! İstanbul'a dönüyor

Tarih belli oldu! İstanbul'a dönüyor

Duyan yola çıktı! 00.00'da başladı

Duyan yola çıktı! 00.00'da başladı

Sokağa çıkma kısıtlamasında flaş gelişme! O iller muaf tutuldu

Sokağa çıkma kısıtlamasında flaş gelişme! O iller muaf tutuldu

Koronavirüs tehlikesi devam ederken şimdi de...

Koronavirüs tehlikesi devam ederken şimdi de...

Korkutan haber! Oğlunun böbreği nakledildi

Korkutan haber! Oğlunun böbreği nakledildi

Emniyet müdür yardımcısı ve komiserden çiftlik evinde parti!

Emniyet müdür yardımcısı ve komiserden çiftlik evinde parti!

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

İçişleri Bakanlığı'ndan sokağa çıkma kısıtlaması açıklaması

İçişleri Bakanlığı'ndan sokağa çıkma kısıtlaması açıklaması

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Yasak aşk vahşeti! Bacanağı ve baldızına kurşun yağdırdı

Yasak aşk vahşeti! Bacanağı ve baldızına kurşun yağdırdı

Kanal D Ana Haber sunucusu Buket Aydın istifa etti

Kanal D Ana Haber sunucusu Buket Aydın istifa etti

Diğer Haberler
Nissan'ın eski CEO Carlos Ghosn’un kaçışıyla ilgili yeni ayrıntılar

Dünya bu kaçışı konuşmuştu! Yeni ayrıntılar ortaya çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan MYK öncesi açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan MYK öncesi açıklama

Bakan Kurum: Ülkemizi depremlere hazır hale getireceğiz

Bakan Kurum: Ülkemizi depremlere hazır hale getireceğiz

Kadıköy'de korkutan yangın

Kadıköy'de panik anları!

Balıkesir'de maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı

Bir ilde daha sokağa çıkmak yasaklandı

Zonguldak'tan koronavirüsle mücadelede güzel haber! İlk kez vaka ve vefat yaşanmadı

Zonguldak'tan güzel haber! Vali açıkladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.