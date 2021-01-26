Hemzemin geçitte yük treni TIR'a çarptı: 2 yaralı

Kaza, Pazarcık İlçesi Kartalkaya Bulvarı üzerinde bulunan hemzemin geçitte meydana geldi. Elazığ istikametinden Adana istikametine gitmekte olan C.A. (27) idaresindeki yük treni, hemzemin geçitten geçmeye çalışan A.K. yönetimindeki alçı yüklü TIR'a çarptı. TIR'ı önüne alan tren, 40 metre sürükledikten sonra durabildi. Kazada yük treninin lokomotif kısmı raylardan çıkarak elektrik direklerini parçaladı. Yaralanan TIR şoförü kendi imkanlarıyla araçtan çıkabildi.

Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık, polis ve AFAD ekibi sevk edildi. Yaralanan TIR şoförü ve hafif yaralanan makinist olay yerine gelen ambulansla Pazarcık Devlet Hastanesine sevk edildi. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan hemzemin geçidin üzerinde bulunduğu D100 karayolu trafiğe kapatıldı. Yol üzerinde uzun kuyruklar oluştu. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

(İHA)

