Heniyye, BM yetkilisiyle "Filistin seçimlerini" görüştü

Hamas Hareketi Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ile Birleşmiş Milletler (BM) Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Nickolay Mladenov, Filistin'de yapılması beklenen genel seçimleri görüştü.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, Heniyye, BM Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Mladenov ile Gazze'deki ofisinde bir araya geldi. Görüşmede Filistin'deki bölünmenin sona erdirilmesi için genel seçimlerin önemi üzerinde duruldu.

BM'nin seçimler konusundaki olumlu tavrından duyduğu memnuniyeti aktaran Heniyye, seçimlerin "Filistin saflarını birleştirme hedefini gerçekleştirmesi" temennisinde bulundu.

Heniyye, bu konuda Filistinli grupların tutumunun olumlu, sürecin tamamlanması konusunda da kararlı olduklarını aktardı.

İsmail Heniyye, teknik prosedürlere başlanmadan önce seçimlerle ilgili düzenlemeler için ulusal toplantı yapılması gerektiğine de vurgu yaptı.

BM Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Mladenov da seçim sürecinde başarı sağlanması için BM'nin önemli bir rol oynayacağını belirtti.