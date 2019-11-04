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Heniyye, BM yetkilisiyle "Filistin seçimlerini" görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.11.2019 18:24 | Son Güncelleme

Heniyye, BM yetkilisiyle "Filistin seçimlerini" görüştü

Hamas Hareketi Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ile Birleşmiş Milletler (BM) Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Nickolay Mladenov, Filistin'de yapılması beklenen genel seçimleri görüştü.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, Heniyye, BM Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Mladenov ile Gazze'deki ofisinde bir araya geldi. Görüşmede Filistin'deki bölünmenin sona erdirilmesi için genel seçimlerin önemi üzerinde duruldu.

BM'nin seçimler konusundaki olumlu tavrından duyduğu memnuniyeti aktaran Heniyye, seçimlerin "Filistin saflarını birleştirme hedefini gerçekleştirmesi" temennisinde bulundu.

Heniyye, bu konuda Filistinli grupların tutumunun olumlu, sürecin tamamlanması konusunda da kararlı olduklarını aktardı.

İsmail Heniyye, teknik prosedürlere başlanmadan önce seçimlerle ilgili düzenlemeler için ulusal toplantı yapılması gerektiğine de vurgu yaptı.

BM Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Mladenov da seçim sürecinde başarı sağlanması için BM'nin önemli bir rol oynayacağını belirtti.

Mladenov, başarı ve şeffaflığı sağlamak için her adımda ulusal uzlaşıya sağlanması gerektiğinin altını çizdi.

Filistin Devlet Başkanı Abbas, 7 Ekim'de, önce genel seçimlerin, birkaç ay sonra da devlet başkanlığı seçimlerinin gerçekleştirilmesine hazırlık yapılması için ilgili makamlara talimat vermişti.

Filistin Merkez Seçim Komitesi, 30 Ekim'de başkanlık ve genel seçimlerin eş zamanlı yapılması gerekmediği konusunda Hamas dahil Filistinli grupların çoğunun onayını aldıklarını duyurmuştu.

Filistin Anayasası'na göre, her 4 yılda bir genel seçimlerin yapılması gerekiyor ancak ülkede 2006'dan bu yana genel seçime gidilmedi.

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Anahtar Kelimeler:
Filistin Gazze Heniyye MLADENOV

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