Heniyye'den Katar, Mısır ve BM'ye çağrı

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Gazze ile İsrail arasında varılan ateşkes anlaşmasına ara buluculuk yapan Katar, Mısır ve Birleşmiş Milletlere (BM) İsrail'in anlaşma şartlarına uymasını sağlamaları çağrısında bulundu.

Bahreyn'in başkenti Manama'da dün başlayan ve bugün de devam eden ekonomi çalıştayına tepki için Gazze'de düzenlenen gösteriye katılan Heniyye, İsrail'in dün Gazze'deki tek elektrik santrali için akaryakıt girişini durdurmasını, "Filistin halkının Büyük Dönüş Yürüyüşleri faaliyetleriyle elde ettiği haklarına karşı açık bir saldırı" şeklinde değerlendirdi.

Bunun ayrıca İsrail ile Gazze ateşkesindeki ara bulucuların rolünü göz ardı etmek olduğunu ifade eden Heniyye, Gazze'deki ablukayı sonlandırmaya çalışan ülkelere saygı duyulması gerektiğini söyledi.

Heniyye, "İsrail ile Gazze arasındaki ateşkeste ara buluculuk yapan ülkeler, İsrail'in bu anlaşmanın gereklerini yerine getirmesi noktasında sorumluluklarını üstlenmeli." dedi.

- Bahreyn Çalıştayı

Konuşmasında Bahreyn Çalıştayı'na da değinen Heniyye, "Hamas, Gazze ve Batı Şeria'daki ablukanın kaldırılmasına, Filistin halkına yardım edilmesine ya da işgal güçlerinin neden olduğu sorunların ortadan kaldırılmasına karşı değil. Ancak bunlar için ayrılan para politize edilmemeli." diye konuştu.