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  4. Hentbol: Kadınlar Türkiye Kupası Dörtlü Final

Hentbol: Kadınlar Türkiye Kupası Dörtlü Final

07.05.2022 15:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konyaaltı Belediyespor: 32 - Yenimahalle Belediyespor: 31 - Antalya ekibi ilk finalist oldu

Hentbolda Kadınlar Türkiye Kupası Dörtlü Final organizasyonunun yarı finalinde Yenimahalle Belediyespor'u 32-31 yenen Konyaaltı Belediyespor, finale yükseldi.

Ankara THF Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyondaki ilk yarı final maçında Konyaaltı Belediyespor ile Yenimahalle Belediyespor karşılaştı.

Müsabakayı, Mehtap Şimşek-Pınar Ünlü Hatipoğlu hakem ikilisi yönetti.

Çekişmeli geçen maçın ilk yarısı 15-15 eşitlikle tamamlandı. Temponun hiç düşmediği, büyük heyecana sahne olan karşılaşmayı 32-31 kazanan Konyaaltı Belediyespor, ilk finalist oldu.

Antalya ekibi, finalde Kastamonu Belediyespor-Yalıkavak eşleşmesinin galibiyle kupayı müzesine götürmek için mücadele edecek.

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