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Henüz 17 yaşındaydı... İnşaatta ölü bulundu! Korkunç detay: İnşaat malzemeleriyle...

28.08.2023 09:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa’da bir inşaatın merdiven boşluğunda 17 yaşındaki Yasemin Cemre İçlikan’ın cesedi bulundu. Genç kızın cesedi Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, olayla ilgili korkunç bir detay ortaya çıktı. Genç kızın cesedinin üstünün inşaat malzemeleriyle örtülerek saklanılmaya çalışıldığı belirlendi. Cinayet şüphesi üzerinde duran polisler, olayla ilgili araştırma başlattı. İşte detaylar...

Henüz 17 yaşındaydı... İnşaatta ölü bulundu! Korkunç detay: İnşaat malzemeleriyle...

Bursa'nın Yıldırım ilçesi, Millet Mahallesi, 7204. Sokak’ta bulunan ve 5 yıldır atıl vaziyette olduğu belirtilen bir site inşaatının merdiven boşluğunda saat 21.00’da bir kişinin hareketsiz yattığı ihbarı yapıldı. İhbar üzerine olay yerine polis, AFAD, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

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CESEDİ SAKLANILMAYA ÇALIŞILMIŞ

Polis, üzeri inşaat malzemeleriyle örtülerek saklanılmaya çalışılan kişinin Yasemin Cemre İçlikan olduğunu tespit ederken, sağlık ekiplerinin kontrolünde İçlikan’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

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Polis ekipleri ve savcının olay yerindeki incelemesinin ardından AFAD ve itfaiye ekiplerince merdiven boşluğundan çıkartılan ceset, Bursa Adli Tıp Kurumu'nun morguna gönderildi.

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CİNAYET ŞÜPHESİ

Cinayet şüphesi üzerinde duran polis ekipleri, olası şüpheli veya şüphelilerin kimliğinin belirlenmesi için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Bursa ceset İnşaat

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