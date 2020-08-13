Henüz 3 yaşındaydı! Huriye'nin acı ölümü

Olay, sabah saatlerinde Sancaktar Mahallesi'nde meydana geldi. Evlerinin balkonundaki Huriye Demirkan, sokakta oynayan çocukları izlemek için sandalyenin üstüne çıktı. Ancak, küçük Huriye bir süre sonra iddiaya göre dengesini kaybederek balkondan düştü.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Huriye'nin düştüğünü görenler durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri küçük çocuğu ilk müdahalenin ardından Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Tedaviye alınan Huriye, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Ölümü ile ailesini yasa boğan küçük Huriye'nin cenazesi otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. (DHA)

