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Henüz sonbahar alışverişi yapmayanların mutlaka alması gerekenler listesi

12.09.2022 14:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eylül ayıyla sonbahar mevsimine adım atmış bulunuyoruz. Sıcak geçen yazın ardından deniz, kum ve güneş üçlüsünü yavaş yavaş geride bırakıyoruz. Peki, doğayı şairane bir görüntüye bürüyen sonbahar mevsimine hazır mısınız? Dökülen yaprakları ve yağan yağmurları bir fincan sıcak kahveyle izleyeceğiniz sonbaharı, göz kamaştırıcı kombinlerle karşılamanın tam sırası. Siz de elbise dolabınızı yenilemek istiyorsanız işte göz kamaştıran parçalar!

Henüz sonbahar alışverişi yapmayanların mutlaka alması gerekenler listesi

Birçok ünlü markanın defilesinde gördük ki bu sonbahar oldukça renkli geçecek. Pastel ve canlı tonlar kombinleri renklendirirken sezonun rengi kahverengiden de vazgeçemiyoruz. Defilelerde gördüğümüz kadarıyla yeni trendler bunlarla da sınırlı kalmayacak gibi. Uzun zamandır modası geçmeyen zamansız parçalar yerini korumaya devam ederken modası çoktan geçti diye düşünülen 2000'lerin trendleri tekrar yükselişte. Herkesin doyasıya stilini yansıtabildiği, her türlü kombini kaldırabilen sonbahara şık parçalarla "Merhaba!" demeye ne dersiniz?

1. Triko takımlar tekrar sahalarda: MCF Group Pantolon Tunik Triko Camel

Henüz sonbahar alışverişi yapmayanların mutlaka alması gerekenler listesi

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Yazın sıcak ve nemli havası serinlerken bikini ve mayolar da yerini triko takımlara bırakıyor. Rahatlığıyla üzerinizden çıkarmak istemeyeceğiniz yumuşacık trikolar, sonbaharın soğuk akşamlarında yanınızda. Evde de dışarıda da zirveyi terk etmeyen triko takımlar, bu yıl sonbaharın gözdesi olacak diyebiliriz. MCF Group Pantolon Tunik Triko Camel, kombin yapmaya fırsat bulamadığınız zamanlarda imdadınıza yetişecek! Takımın altına giyeceğiniz bir çift spor ayakkabıyla konforu ve şıklığı yakalayabilirsiniz. Dik yaka tasarımı ve uzun kollarıyla herkesin beğenisini kazanacak kaliteli takıma göz atmadan sonbahara geçiş yapmayın.

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2. Sonbahar denince akla hemen trençkot gelir: Madmext Camel Erkek Trençkot

Henüz sonbahar alışverişi yapmayanların mutlaka alması gerekenler listesi

Şimdilerde her rengine rastlanan bu kurtarıcı parça, özellikle bej ve camel tonlarıyla sonbahar mevsimini sevenlerin üzerinden çıkarmadığı bir klasik hâline gelmiş durumda. Trençkotlar Burberry'nin 1879'de çıkardığı trençkot sayesinde modaya giriş yapıyor ve o günden beri herkesin dolabının başköşesinde duruyor. Hem spor hem şık her türlü kombini taşıyan bir model arayışındaysanız Madmext Camel Erkek Trençkot için dolabınızda yer açın! Trençkotu ister eşofmanlarla kombinleyerek rahat, ister siyah parçalarla tamamlayarak basic ama havalı bir görünüm elde edin. Dilerseniz klasik kıyafetlerinizin üzerine giyip şıklığınıza şıklık katın, karar sizin!

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3. Daima kurtarıcı olan sweatshirtler: Trendyol Man Mavi Erkek Kapüşonlu Oversize Slogan Etiketli Sweatshirt

Henüz sonbahar alışverişi yapmayanların mutlaka alması gerekenler listesi

Ne çok terletecek kadar kalın ne de üşütecek kadar ince, tam sonbaharda giymek istediğiniz gibi bir sweatshirt ile karşınızdayız. Son yıllarda oversize modelleri daha çok tercih edilen sweatshirtler, rahatına düşkün olan herkesin severek giydiği parçalar arasında yerini alıyor. Trendyol Man Mavi Erkek Kapüşonlu Oversize Slogan Etiketli Sweatshirt'ü jean ya da eşofmanlarla kombinleyerek havalı bir görünüm elde edebilir, rahatlığınızdan ödün vermeyeceğiniz bir sokak stili yakalayabilirsiniz. Rengiyle "Ben buradayım." diyen mavi sweatshirt, bu sonbahara damga vurmanızı sağlayacak!

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4. Deri cekette siyahlar out, kahve tonlar in: Yynuda Kadın Şık Suni Deri Ceket

Henüz sonbahar alışverişi yapmayanların mutlaka alması gerekenler listesi

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Deri ceketler şüphesiz modası asla geçmeyecek parçalardan biri. Yarattığı hava her zaman daha cool olduğu için deri ceketler her kıyafetle tercih ediliyor. Siyah rengi yıllardır herkesin kombinine eşlik etti ancak Yynuda Kadın Şık Suni Deri Ceket, kahverengilerin de bir şansa ihtiyacı olduğunu bizlere gösteriyor. Ceketin bel hizasında sonlanan boy uzunluğu, modern yakaları, fermuarları ve omuzlarındaki deri ip detayları deri ceketlerin asi havasını dağıtıp daha sıcak bir görünüm sunuyor. Model, şık görüntüsü ve havalı kahve tonuyla deri ürünlere karşı ön yargısı olanların fikirlerini yerle bir etmeye geliyor!

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5. Düşük bel modası geri mi dönüyor?: Colin’s 041 Danny Düşük Bel Dar Paça Slim Fit Jean Erkek Jean Pantolon

Henüz sonbahar alışverişi yapmayanların mutlaka alması gerekenler listesi

2000'lerde çok popüler olan düşük bel tasarımlar uzun zamandır görünmese de kimi ünlü isimler bu modanın peşini bırakmamakta kararlı. Düşük bel denince önce aklımıza Justin Bieber geliyor tabii. Zira kendisinin en sık kullandığı parçalar, düşük bel eşofman veya pantolonlar. Colin’s 041 Danny Düşük Bel Dar Paça Slim Fit Jean Erkek Jean Pantolon, düşük bele şans vermek isteyenler için ideal bir model. Pamuklu kumaşı ve kalitesiyle düşük bel tasarımlı parçaları sevenlerin gözdesi hâline gelecek pantolon, rahatlığı ve göz kamaştıran görüntüsüyle bu sonbaharın vazgeçilmezlerinden biri olmaya aday.

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6. Babet rüzgârı devam ediyor: Muggo Shine Garantili Günlük Kadın Taşlı Babet

Henüz sonbahar alışverişi yapmayanların mutlaka alması gerekenler listesi

Yine 2000'lerde çok popüler olmuş ancak günümüzde pek kullanılmayan bir parçadan bahsediyoruz, babetler! Bir zamanların elbise, etek ve pantolonlarla çokça tercih edilen bu trend parçası; moda defilelerinde yeniden gündemde. Muggo Shine Garantili Günlük Kadın Taşlı Babet hem günlük kullanıma hem taşların yarattığı aura sayesinde blazer ceket ve kumaş pantolon ikilisine uyum sağlayan tasarımıyla neden babetlerin tekrar zirveye çıktığını kanıtlar nitelikte. Moda olduğu zamanlarda yediden yetmişe herkesin giydiği ayakkabıları tozlu raflardan çıkarmanın vakti geliyor. Acaba eskisi gibi moda sevenlerin kalbini kazanabilecek mi, ne dersiniz?

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7. Denim on denim artık moda: Raw Orginal Dama Desenli Bayan Ceket Pantalon Takım

Henüz sonbahar alışverişi yapmayanların mutlaka alması gerekenler listesi

Çoğumuzun korkarak kombinlediği denim pantolon üzerine denim ceket, bu sonbahar moda oluyor. Takım giymenin trend olduğu ve büyük bir kolaylık sağladığı bu mevsimde jean takımlar da bu modaya dâhil oluyor. Julia Fox'un üzerinde sıkça gördüğümüz bu trend artık sokaklara taşınıyor. Bazı modacılar tarafından pek hoş karşılanmayan trend, Raw Orginal Dama Desenli Bayan Ceket Pantalon Takım'dan sonra fikirleri değiştirebilir. Dama desenleriyle oldukça farklı bir görünüm elde etmenizi sağlayacak olan takımla pişti olmadan denim pantolonların üzerine denim ceketleri giymenin tam vakti!

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