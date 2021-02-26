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Henüz tanıtılmayan Redmi Note 10'un videosunu yayınladılar!

26.02.2021 15:02 | Son Güncelleme:
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Henüz tanıtılmayan Redmi Note 10'un videosunu yayınladılar!

Xiaomi Redmi Note 10'un tanıtım tarihine az bir süre kala, akıllı telefon hakkında yeni bir sızıntı internete düştü. Bir sızıntı kaynağı, daha tanıtılmadan Redmi Note 10'un videosunu paylaştı.

Xiaomi Redmi Note 10 ailesi ile tanışmamıza artık çok az bir süre kaldı. Telefonun özelliklerine dair bugüne dek birçok sızıntı yapıldı. Bunların gerçek olup olmadığını ise 4 Mart'ta düzenlenecek etkinlikte öğreneceğiz. Ancak bir sızıntı kaynağı sayesinde telefonu görmek için tanıtımı beklememize gerek kalmayabilir. Zira söz konusu kaynak, telefonun videosunu yayınladı bile.

BU KEZ REDMİ NOTE 10 VİDEOSU KARŞIMIZA ÇIKTI

Twitter'dan yayınlanan ve Redmi Note 10'a ait olduğu iddia edilen videoda, telefonun genel tasarım hatlarını görüyoruz. Videoya göre Redmi Note 10, parmak izi okuyucusunu yanında taşıyacak. Buna ek olarak telefonun 3.5 mm kulaklık girişi de bulunacak. Sızıntı kaynağı stereo hoparlör desteği bulunan söz konusu modelin Hindistan varyantı olduğunu belirtiyor.

REDMİ NOTE 10 ÖZELLİKLERİ

Redmi Note 10'un özellikleri arasında henüz teyit edilmeyen iddialara göre, Snapdragon 732G işlemcisi, 6 GB / 8 GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanı yer alacak. Ayrıca yukarıdaki tweette adları geçtiği üzere telefonun Redmi Note 10 Pro ve Redmi Note 10 Pro Max adında iki farklı versiyonu daha bulunacak. En azından iddialar bu yönde.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Xiaomi
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