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Hep elimizin altında! Temizlik bezlerindeki korkutan tehlike...

Gökçen Bektaş Gökçen Bektaş
YAŞAM HABERLERİ  | Son Güncelleme

Temizlikte olmazla olmaz malzeme temizlik bezidir. Ev hijyeni için elinizden düşürmediğiniz bu bezler gerçekten temiz mi? Evi temizleyeyim derken her yere mikrop saçmamak için bu aşamalara dikkat edin.

Hep elimizin altında! Temizlik bezlerindeki korkutan tehlike...

Temizlik için kullandığınız sünger ve bezlerin temiz olmasına dikkat ediyor musunuz? İyi bir temizlik yapmak için bezlerin hijyenine de çok dikkat etmek gerekmektedir. Temizlik bezlerinin nasıl temizlenmesi gerektiğini öğrenmek için yazımızı okumaya devam edebilirsiniz...

MİKROPLARI ÖNLEMEK İÇİN KAYNAR SU

Tencereyi kaynamış su ile doldurun. İçine 2 kapak çamaşır suyu ilave edin. Sonrasında kirli bezleri tencereye koyun.
Tencereyi ocağa alın ve altını yakın. Su kaynarken bir yandan bir küçük bir değnek yardımıyla suyu karıştırın.

Yaklaşık 10 dakika bezleri kaynattıktan sonra eliniz yanmayacak şekilde tencereden çıkarın. Soğuk suda bezleri durulayıp kurumaları için asın.

Bu işlemi çamaşır suyu yerine sirke ile de yapmanız mümkün. Geniş bir kaba kaynamış suyu boşaltın ve içine yarım çay bardağı sirke ekleyin. Bezleri kaba koyun ve değnek yardımıyla bir iki kere karıştırın. Yarım saat bu şekilde bekletin. Ardından bezleri durulayıp kurutmaya bırakın.

SÜNGERLER NASIL TEMİZLENMELİ?

Sünger temizliği için bulaşık makinelerinden faydalanabilirsiniz. Bu yöntemi birçok kişi bilmiyor ama gerçekten de temizlik konusunda son derece etkili. Deneyin, farkı göreceksiniz!

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