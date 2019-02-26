HABER

'Hep Yek 3' oyuncuları sinemaseverlerle buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.02.2019 10:16 | Son Güncelleme

Özgür Bakar'ın yönettiği 'Hep Yek 3' filminin oyuncuları Venezia Cinens Sinemaları'ndaki özel gösterimde izleyicileriyle buluştu.

'Hep Yek 3' oyuncuları sinemaseverlerle buluştu

İSTANBUL, (DHA)- Özgür Bakar'ın yönettiği 'Hep Yek 3' filminin oyuncuları Venezia Cinens Sinemaları'ndaki özel gösterimde izleyicileriyle buluştu.

İlk iki filmle dikkatleri üzerine çeken Hep Yek serisinin üçüncüsü 'Hep Yek 3' filmi oyuncuları ve yönetmeni Venezia Cinens Sinemaları’ndaki özel gösterime katılarak, film öncesi izleyicilerin sorularını yanıtladı.

Filmin oyuncularından İnan Ulaş Torun, Onur Sermik ve Serdal Genç, sinemaseverlerle birlikte fotoğraf çektirerek sohbet etti.

Beladan uzak duramayan Altan ile Gürkan'ın maceralarını konu edinen Hep Yek 3, Venezia Mega Outlet’in sinema salonu Venezia Cinens Sinemaları’nda izleyicilerden tam not aldı.

'Hep Yek 3' oyuncuları sinemaseverlerle buluştu

PARTNER'Çocuk işi sekteye uğradı''Çocuk işi sekteye uğradı'
Beşiktaş'ta duvar çöktü, araçlar askıda kaldıBeşiktaş'ta duvar çöktü, araçlar askıda kaldı
Bu tarlalardan ürün değil taş çıkıyorBu tarlalardan ürün değil taş çıkıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Dünyaya resmen duyuruldu! İstanbul Havalimanı'yla ilgili önemli gelişme

Dünyaya resmen duyuruldu! İstanbul Havalimanı'yla ilgili önemli gelişme

Meteoroloji'den yeni kar uyarısı! Tarih verdiler

Meteoroloji'den yeni kar uyarısı! Tarih verdiler

Kredi düzenlemesi yürürlüğe girdi!

Kredi düzenlemesi yürürlüğe girdi!

Sadık Beşiktaşlıları kızdıracak!

Sadık Beşiktaşlıları kızdıracak!

Vietnam'da tarihi zirve! Böyle görüntülendi

Vietnam'da tarihi zirve! Böyle görüntülendi

İstifası gündeme bomba gibi düştü! 'Artık itibarı yoktur'

İstifası gündeme bomba gibi düştü! 'Artık itibarı yoktur'

İlginizi Çekebilir

Seçili Samsung Beyaz Eşyalarda Samsung Galaxy telefon hediye!

Seçili Samsung Beyaz Eşyalarda Samsung Galaxy telefon hediye!

Dünyaya resmen duyuruldu! İstanbul Havalimanı'yla ilgili önemli gelişme

Dünyaya resmen duyuruldu! İstanbul Havalimanı'yla ilgili önemli gelişme

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Erdoğan'dan Mabel Matiz'e taziye telefonu! Duygusal anlar

Erdoğan'dan Mabel Matiz'e taziye telefonu! Duygusal anlar

Korkutan görüntü! Sular çekildi, kaldırım çöktü... Depremin habercisi mi?

Korkutan görüntü! Sular çekildi, kaldırım çöktü... Depremin habercisi mi?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İçişleri Bakanı Soylu duyurdu! 7 DHKP-C'li terörist İstanbul'daki sığınakta yakalandı

7 DHKP-C'li terörist İstanbul'daki sığınakta yakalandı

Siirt'te bulundu! Ağaç kavuğundan giriliyor

Siirt'te bulundu! Ağaç kavuğundan giriliyor

İki kız kardeşin korkunç tuzağı cinayetle sonlandı!

İki kız kardeşin korkunç tuzağı cinayetle sonlandı!

Yüksekova'da devriye görevinde rahatsızlanan uzman çavuş şehit oldu

Acı haber az önce geldi

15 bin kişilik Akdeniz Üniversitesi Camisi Ramazan'a yetişecek

15 bin kişilik Akdeniz Üniversitesi Camisi Ramazan'a yetişecek

Günlük burç yorumları 26 Şubat Salı (Şubat ayı burç yorumları)

Bugün burcunuzda sizi neler bekliyor?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.