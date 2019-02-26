'Hep Yek 3' oyuncuları sinemaseverlerle buluştu

İSTANBUL, (DHA)- Özgür Bakar'ın yönettiği 'Hep Yek 3' filminin oyuncuları Venezia Cinens Sinemaları'ndaki özel gösterimde izleyicileriyle buluştu.

İlk iki filmle dikkatleri üzerine çeken Hep Yek serisinin üçüncüsü 'Hep Yek 3' filmi oyuncuları ve yönetmeni Venezia Cinens Sinemaları’ndaki özel gösterime katılarak, film öncesi izleyicilerin sorularını yanıtladı.

Filmin oyuncularından İnan Ulaş Torun, Onur Sermik ve Serdal Genç, sinemaseverlerle birlikte fotoğraf çektirerek sohbet etti.

Beladan uzak duramayan Altan ile Gürkan'ın maceralarını konu edinen Hep Yek 3, Venezia Mega Outlet’in sinema salonu Venezia Cinens Sinemaları’nda izleyicilerden tam not aldı.



