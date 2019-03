"Hepatit B'yi artık anne karnında engelleyebiliyoruz"

Hepatit C hastalığına da değinen Tekin, "Hepatit C hastalığı son 4-5 yıldır dünyada uygun tedavilerle tamamen tedavi edilebiliyor. Ülkemizde tedavi erişim programlarıyla 18 bin kişi hepatit C virüsü nedeniyle tedavi almakta. Tedavilerle hepatit C tamamen vücuttan atılabilmekte. Eskiden daha çok korktuğumuz karaciğeri, siroz gelişimi bu hastalarda artık önlenebilmekte." dedi.

- HIV tedavisinde kemik iliği nakli

HIV, AIDS'in cinsel yolla bulaştığını, dünyada 36-37 milyon civarında HIV hastası bulunduğunu ifade eden Tekin, bunun tedavisinin olduğunu ancak tamamen vücuttan atılamadığını belirtti.

"Bu yıl mart ayında iki yeni hasta, kemik iliği nakliyle HIV'den kurtuldu. Bunlar güzel gelişmeler ama herkese uygulanması şu an söz konusu değil." diyen Tekin, korunmasız cinsel ilişkide bulunanlara mutlaka tarama testi yaptırmalarını önerdi.

Toplumda özellikle HIV, AIDS konusunda yanlış bir algı olduğunu vurgulayan Tekin, şunları kaydetti:

"Oysa ki bunlar korunmasız cinsel ilişki ve kan yoluyla bulaşıyor. HIV, AIDS'li kişilerden uzaklaşma veya toplum dışına itme, işten atma ve damgalama uygulanıyor, bu çok yanlış. Aynı ortamda bulunmak, aynı yemeği yemek, aynı kıyafeti, ortak tuvaleti kullanmak, tokalaşmak, sarılmak, basit öpüşme gibi sosyal ilişkilerle asla bulaşmaz. Bu insanların dışarıya itilmesi, çalıştırılmasının engellenmesi, aynı okul ortamının kullanılmaması şeklindeki yaklaşım yanlış bir algıdır."