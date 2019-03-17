"Hepatit B'yi artık anne karnında engelleyebiliyoruz"

AYŞE YILDIZ - Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği (KLİMİK) Genel Sekreteri Doç. Dr. Süda Tekin, Hepatit B'yi artık anne karnında engelleyebildiklerini belirterek, "Annede eğer hepatit B hastalığı varsa, doğuma yakın anneye bir tedavi veriyoruz. Doğar doğmaz, bebeğe hem aşı hem de bir serum uyguluyoruz. Anneden bebeğe geçişini tamamen azaltarak, bebeğimiz kurtulmuş oluyor." dedi.

Tekin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bulaşıcı hastalıkların hastalık yapabilmesi için vücuda girmesi gerektiğini, özellikle solunum yoluyla ilgili rahatsızlığı bulunan insanlardan uzak durmanın şart olduğunu söyledi.

Hapşırma, öksürük, akıntısı olan hastaların evden çıkmamalarını önerdiklerini aktaran Tekin, sık el ve yüz yıkamanın, ortamın sürekli havalandırılmasının bulaşıcı hastalıkların başkasına geçmesini engellediğini dile getirdi.

Özellikle solunum yoluyla bulaşan hastalıkların, bağışıklığı baskılanmış kişiler için risk taşıdığına dikkati çeken Tekin, solunum yolu rahatsızlığı bulunanlarla, bağışıklığı baskılanmış kanser tedavisi gören, çok yaşlı, bakıma ihtiyacı olan kişileri az temas ettirmek gerektiğini dile getirdi.