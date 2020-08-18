Hepimiz yapıyoruz ama bu alışkanlıklar saçların dökülmesine sebep oluyor!

Erkeklerde kadınlara göre saç dökülmeleri daha yaygın. Ergenlik dönemine kadar gür olan saçlar bir anda seyrelebiliyor. Tabii bu durum bireylerin sosyal yaşantısında da olumsuz etkiler oluşturabiliyor. Çünkü yaşlanma belirtisi olarak görülen saç dökülmesi aynı zamanda sağlıksız bir insan imajı yaratabiliyor. Aslında saçı dökülen insanlar için direkt olarak yaşlı veya sağlıksız insan yorumu yapmak doğru olmayabilir. Saç dökülmesinin sebebi her bireyde farklı olduğu gibi birçok faktöre bağlıdır.

SAÇ DÖKÜLMESİNİN SEBEPLERİ NELERDİR?

Saç dökülmesi problemi sıklıkla 30 yaş üzeri insanlarda ortaya çıksa da tam olarak bir yaş aralığına ait bir sorun olarak görülemez. Çünkü birçok sebebe dayanarak farklı yaşlardaki insanlarda saç seyrelmesi problemi yaşanıyor.

HORMONLAR SEBEP OLABİLİYOR

Saçı dökülen erkeklerin neredeyse yarısı genetik yapılarından dolayı bu problemi yaşıyor. Erkeklere özgü hormonların etkisi olarak görülen saç dökülmesi, erken yaşlarda başlanan saç bakımı sayesinde yavaşlatılabilir. Kelliğe uzanan yol, bu şekilde daha uzun bir zaman dilimine yayılabilir.