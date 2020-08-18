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Hepimiz yapıyoruz ama bu alışkanlıklar saçların dökülmesine sebep oluyor!

SAĞLIK HABERLERİ  | 18.08.2020 09:58 | Son Güncelleme

Saçın görüntüsü ve yapısal özellikleri sizi sosyal yaşantınızda olumlu etkiler. Kendinizi iyi ve sağlıklı hissetmenizi sağlayabilen saçların bakımı da çok önemlidir. Ancak tüm bu bakımlara rağmen birçok insanın saçı yavaş veya hızlı bir şekilde dökülebiliyor. Sıkça yaşanan bir durum olan ve bazı insanlar tarafından üzüntü ile karşılanan saç dökülmesinin genel sebepleri karşınızda...

Hepimiz yapıyoruz ama bu alışkanlıklar saçların dökülmesine sebep oluyor!

Erkeklerde kadınlara göre saç dökülmeleri daha yaygın. Ergenlik dönemine kadar gür olan saçlar bir anda seyrelebiliyor. Tabii bu durum bireylerin sosyal yaşantısında da olumsuz etkiler oluşturabiliyor. Çünkü yaşlanma belirtisi olarak görülen saç dökülmesi aynı zamanda sağlıksız bir insan imajı yaratabiliyor. Aslında saçı dökülen insanlar için direkt olarak yaşlı veya sağlıksız insan yorumu yapmak doğru olmayabilir. Saç dökülmesinin sebebi her bireyde farklı olduğu gibi birçok faktöre bağlıdır.

SAÇ DÖKÜLMESİNİN SEBEPLERİ NELERDİR?

Saç dökülmesi problemi sıklıkla 30 yaş üzeri insanlarda ortaya çıksa da tam olarak bir yaş aralığına ait bir sorun olarak görülemez. Çünkü birçok sebebe dayanarak farklı yaşlardaki insanlarda saç seyrelmesi problemi yaşanıyor.

HORMONLAR SEBEP OLABİLİYOR

Saçı dökülen erkeklerin neredeyse yarısı genetik yapılarından dolayı bu problemi yaşıyor. Erkeklere özgü hormonların etkisi olarak görülen saç dökülmesi, erken yaşlarda başlanan saç bakımı sayesinde yavaşlatılabilir. Kelliğe uzanan yol, bu şekilde daha uzun bir zaman dilimine yayılabilir.

SAĞLIKSIZ BESLENME

Saç telleri de aynı canlılar gibi beslenmeye ihtiyaç duyar. Canlı ve bakımlı bir görüntü kazanması için saç tellerinizi beslemelisiniz. Tek tip beslenme, fazla karbonhidrat tüketimi, uzun süreler aç kalmak ve fazla su tüketmeme gibi sağlıksız beslenme alışkanlıkları saç dökülmelerine sebep olur. Dengeli ve düzenli beslenme programına uyumlu yaşayan bireylerde daha sağlıklı saç telleri olduğundan saç dökülmesi de daha az görülür.

MİNERAL EKSİKLİĞİ

Mineral eksikliğinin vücuttaki en önemli belirtilerinden biri de saç dökülmesidir. Vücuttaki organların çoğu, yeterli mineral kaynağı bulamazsa fonksiyonlarını yerine getiremeyebilir. Aynı şekilde B12, folik asit, D vitamini, çinko ve demir gibi mineral ve vitaminlerin eksikliği saçların yeterli beslenememesine neden olur. Demir takviyesi saç dökülmesini yavaşlatmak için sıkça tercih edilir.

İLAÇLAR VE HASTALIKLAR

Zayıflama ilaçları kullanan, kemoterapi gören, diyabet ve doğum kontrol hapları kullanan kişilerde saç dökülmenin görülmesi oldukça yaygındır. Romatizmal ve böbrek üstü hastalıkları da saç dökülmesini tetikleyen sorunların başında gelir. Bunların yanı sıra bireylerin psikolojik sıkıntıları da etkileyici bir unsurdur. Depresyon ve anksiyete gibi ruhsal bozukluklar, kişilerin genel sağlık durumunu olumsuz etkilediğinden dolayı bireylerin saçlarının dökülmesini de hızlandırır.

SAÇ UYGULAMALARI

Son olarak saçların sık bağlanması, sıkça saçı yüksek ısıya maruz bırakarak fön veya düzleştirme gibi işlemler yapmak saç sağlını olumsuz etkileyebilir.

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