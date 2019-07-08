Hepimiz yapıyoruz, aman dikkat! Bileğine taktığı saç tokası yüzünden canından oluyordu

Bileğin etrafına saç tokası takmak birçok kadın için standart bir uygulamadır. Saçlar toplanmadığı zaman çantada aramak yerine bileğe takmak oldukça mantıklı geliyor.

Ancak iş bununla sınırlı değil. Bu davranış nedeniyle oldukça tehlikeli sonuçlara yol açabilirsiniz. Tıpkı Audree Kopp adındaki kadının başına gelenler gibi.

Genç kadın işten eve dönerken bileğinde bir yumru olduğunu farketti. Önce bunun bir böcek ısırığı olduğunu düşündü ancak şişlik büyünce annesi tarafından apar topar hastaneye kaldırıldı.

Acil servisteki doktorun antibiyotik verip eve gönderilmesi Audree'nin sorununa çare olmadı bileğindeki şişlik ceviz büyüklüğüne ulaştı. Tekrar acil servise geldiğinde hemen ameliyata alındı. Buna göre, lastikte bulunan saçlardaki bakteriler gözeneklere girerek apse şeklinde enfeksiyona neden olmuştu.

ELASTİK LASTİKLER BAKTERİ YUVASI

Aubree'yi tedavi eden doktor, apseyi boşaltmak için cilde kesik atmak zorunda kaldı. Genç kadın bu sorunu ihmal etseydi tekrar doktora gelmeseydi büyük ihtimalle komaya girecek sonunda belki de ölümle karşı karşıya kalacaktı. Öyle ki, doktorun anlattığına göre enfeksiyon kana karışmak üzereydi. Ve bu gerçekleşseydi genç kadın komaya girebilirdi.



