Hepimiz yapıyoruz artık iki kere düşüneceksiniz! 'Ölüm üçgeni', felce hatta ölüme bile yol açabiliyor

Bu bölgedeki bir sivilceye, akneye dokunmadan önce iki kere düşünün! Dermatologlar burun, ağız ve gözler arasındaki bölgeye 'ölüm üçgeni' adını veriyor. Bu alanda sivilce sıkmanın körlüğe, menenjite hatta felce bile neden olabileceğini söyleyen uzmanlar, ölümlere bile sebep olan vakalara rastlandığını ifade ederek ciddi sonuçlara karşı uyarıyorlar.

New York Langone Tıp Merkezi'nde dermatoloji klinik profesörü olan Jeremy Brauer'e göre, bu bölgede bulunan damarlar beyinde bulunan “kavernöz sinüs” e yol açıyor. Sivilceleri sıktığımızda ellerimizden ve havadan gelen bakterilerden kaynaklanan kirler, açık yaraları enfekte ederek ciddi enfeksiyonları tetikliyor. Damarlar daha sonra, beyin üzerinde baskı uygulayan, kısmi veya tam felce yol açan ve bazı durumlarda ölümle sonuçlanan enfeksiyonları içeren pıhtılar oluşturabiliyorlar.

Bölgede oluşan enfeksiyonlar veya burun iç kıllarındaki mikrobik tehditler, bakterilerin direkt bu sinüse bulaşmasını sağlıyor. Böyle bir durumda kavernöz sinüsü trombozu, yani kanın pıhtılaşması sonucu damar tıkanıklığı hızlı bir şekilde görülüyor. Tedavi edilmediği takdirde, sinüs boşluğunun bir enfeksiyonu da, görme kaybı, beyin apsesi ve menenjite neden olabiliyor.

Dr. Mehmet Öz de, burnunuzdaki bir kılın koparılmasının bile küçük bir miktar kan sızıntısı nedeniyle enfeksiyona yol açabileceğini söylüyor.

Uzmanlar, kullanılacak en iyi şeyin şişmeyi azaltmak için sıcak bir kompres olduğunu söylüyor. Ve ciddi bir şey meydana gelmeden önce bir uzmana danışılmasını öneriyorlar.

