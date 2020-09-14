Hepimiz yapıyoruz! Uyanır uyanmaz yatağı toplamak neden zarar veriyor?

Olaylara farklı açılardan bakmayı seviyoruz, bu yüzden sizi sıradan bir sabah rutininin sağlığınızı nasıl etkileyebileceğini öğrenmeye davet ediyoruz.
Bir araştırmaya göre, yatağınızı yapmak için zaman ayırmak sadece zihninizi rahatlatmakla kalmaz, aynı zamanda toz akarları için rahat bir yuva yapar. Onları mikroskop olmadan göremezsiniz.
Yatak akarları, yatağınızın ve yastıklarınızın karanlık, nemli alanlarında yaşamayı ve ölü deri hücrelerinizle kendilerini beslemeyi sever. Uyanır uyanmaz yatağı örtmek onlara ideal bir ortam kazandırır. Bu size cilt tahrişi ve akne olarak dönebilir.
Ölü cilt hücrelerinizden kendilerini beslerken, çarşaflarınıza imzalarını bırakırlar. Evet, akarlar zor bir günün ardından rahatça uyumanız gereken yere kaka yaparlar. Dışkıları insanlarda birçok alerjik reaksiyona neden olur. Gözleriniz ağrıyor ve hapşırıyorsanız bundan kaynaklanabilir.
Dünyadaki herhangi bir canlı gibi, yatak akarlarının da kendi yaşam döngüleri vardır. Ama ölü olsalar bile, uyurken cesetlerinin kalıntılarını soluyabilirsiniz. Bilim adamları, bu “cesetleri” solumak durumlarının kötüleşmesine neden olabileceğinden, bunun alerjik insanlar için potansiyel olarak tehlikeli olduğunu iddia ediyorlar.
YATAK AKARLARI GÜNEŞ IŞIĞINDAN KORKAR
Sabah yatağınızı açık bırakırsanız, akarlar doğal öldürücüleri olan hareketli hava ve güneş ışığından etkilenir. Bu yüzden battaniyenizin altındaki bu akarları "korumak" yerine yatağınızın birkaç saat "nefes almasına" izin vermeniz çok önemlidir. Yatağınızın güneş görmesine ve birkaç saat havalandırmaya izin verin.
BÖCEK ÖLDÜRÜCÜ SPREY KULLANMAYIN
Dermatologlar, bu istenmeyen misafirlerle savaşmak istiyorsanız böcek öldürücü spreyler kullanmanızı istiyorlar. Yatağınızı bir elektrikli süpürge ile iyice temizlemek daha iyidir. Elbette tüm akarları ortadan kaldıramazsınız, ancak sayılarını azaltmak alerjileri önlemeye yardımcı olur.
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