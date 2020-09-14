Hepimiz yapıyoruz! Uyanır uyanmaz yatağı toplamak neden zarar veriyor?

Olaylara farklı açılardan bakmayı seviyoruz, bu yüzden sizi sıradan bir sabah rutininin sağlığınızı nasıl etkileyebileceğini öğrenmeye davet ediyoruz.

İSTENMEYEN MİSAFİRLERİ YASTIĞINIZIN ÜZERİNDE AĞIRLIYORSUNUZ

Bir araştırmaya göre, yatağınızı yapmak için zaman ayırmak sadece zihninizi rahatlatmakla kalmaz, aynı zamanda toz akarları için rahat bir yuva yapar. Onları mikroskop olmadan göremezsiniz.

YORGANINIZ YATAK AKARLARINA İÇİN YAŞAM ALANI SAĞLAR

Yatak akarları, yatağınızın ve yastıklarınızın karanlık, nemli alanlarında yaşamayı ve ölü deri hücrelerinizle kendilerini beslemeyi sever. Uyanır uyanmaz yatağı örtmek onlara ideal bir ortam kazandırır. Bu size cilt tahrişi ve akne olarak dönebilir.

TOZ AKARLARI ÇARŞAFLARINIZA DIŞKILARINI YAPAR

Ölü cilt hücrelerinizden kendilerini beslerken, çarşaflarınıza imzalarını bırakırlar. Evet, akarlar zor bir günün ardından rahatça uyumanız gereken yere kaka yaparlar. Dışkıları insanlarda birçok alerjik reaksiyona neden olur. Gözleriniz ağrıyor ve hapşırıyorsanız bundan kaynaklanabilir.

ÖLÜ OLSALAR BİLE ZARARLIDIRLAR

Dünyadaki herhangi bir canlı gibi, yatak akarlarının da kendi yaşam döngüleri vardır. Ama ölü olsalar bile, uyurken cesetlerinin kalıntılarını soluyabilirsiniz. Bilim adamları, bu “cesetleri” solumak durumlarının kötüleşmesine neden olabileceğinden, bunun alerjik insanlar için potansiyel olarak tehlikeli olduğunu iddia ediyorlar.