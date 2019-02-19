Hepsi 50 yaşına geldi ama kimse olduğu yaşı göstermiyor! Peki güzellik sırları ne?

Hollywood'un ünlü stilisti ünlü isimlerin bu görüntüleri hakkında şöyle düşünüyor: ''Modern teknolojinin tüm faydalarına parmaklarının ucunda. Yaşlanma karşıtı iksirlerde, losyonlarda, enjeksiyonlarda, diyetlerde ve egzersizlerde büyük adımlar atıldı. Onlar da elbette bunlardan faydalanıyor.''

JENNIFER ANISTON

2018 yılında prestijli ödüllerden biri olan SAG Ödülleri töreninde ABD'li oyuncu Jennifer Aniston inanılmaz görünüyordu. Aniston boks ve yoga yaparak 20'li yaşlarından daha zinde olduğunu söylüyor.

Bol miktarda meyve ve sebze içeren yağsız protein diyeti yapan Aniston arada kaçamak yaptığını da itiraf ediyor. Jennifer cildi için aylık 3 bine yakın lazer tedavisi yaptırıyor. En iyi ipucunun ise bol su içmek, güneş kremi kullanmak ve iyi uyumaktan geçtiğini ifade ediyor.

JENNİFER LOPEZ

Genç ve zamansız güzelliğiyle dikkat çeken bir diğer ünlü isim de Jennifer Lopez. Bu yıl 50 yaşına giren Lopez, aslıda güzellik sırları sıksık Instagram hesabından paylaşıyor.

Lopez zaman zaman şekeri ve karbonhidratı hayatından çıkarıyor. Ve günde en az 3 litre su içiyor. Kendini zamansız ve yaşsız olarak düşündüğünü söyleyen Lopez, kickboks, pilates, yoga yapıyor.