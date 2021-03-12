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Hepsi bir evden çıktı, çeşit çeşit suç aletleri ele geçirildi

12.03.2021 21:40 | Son Güncelleme:
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Hepsi bir evden çıktı, çeşit çeşit suç aletleri ele geçirildi

Bingöl polisi, bir eve yaptığı baskında çok sayıda delici, kesici alet ele geçirdi.

Bingöl polisi, bir eve yaptığı baskında çok sayıda delici, kesici alet ele geçirdi. Gözaltına alınan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Alınan bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri suç ve suçlularla mücadele kapsamında çalışma yaptı. Polisin çalışmasında “Tehdit- 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar İle Diğer Aletler Hakkında Kanuna Muhalefet” suçları ile ilgili olarak olaya karıştığı tespit edilen S.B’nin adresi belirlendi. Bunun üzerine şüphelinin adresine operasyon yapıldı. Operasyon da şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Şüpheli şahsın evinde yapılan aramada ise 4 adet muşta, 17 adet çeşitli marka ve modellerde bıçak, 1 adet balta, 2 adet hançer, 1 adet oluklu balta, 1 adet komando bıçağı, 1 adet kama, 3 adet sustalı bıçak, 1 adet kurusıkı tabanca ve tabancaya ait 1 adet şarjör,19 adet fişek, 1 adet havalı tabanca,1 adet şarjör, 20 adet fişek, 2 adet MKE yapımı 9 mm fişek ve 1 adet ön kısmı kesici ve delici muşta ele geçirildi.
Emniyete götürülen şüpheli ifadesi alınmasının ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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