Hepsi efsane! Meğer saçı çok sık yıkamak, çok sık taramak...

Saç bakımı ile ilgili en popüler mitleri topladık.

EFSANE 1: SAÇINIZI NE KADAR ÇOK KESERSENİZ O KADAR HIZLI UZAR

Saç uçlarından değil köklerden uzadığı için saç kesimi uzama hızını hiçbir şekilde etkilemez. Ayrıca saç kökü sayısı genetik bir özellik olduğu için, sanılanın aksine başınızı tıraş etmek saç yoğunluğunu etkilemez.

EFSANE 2: SAÇ ŞAMPUANA ALIŞIR

Saç, tıpkı tırnaklar gibi ölü dokudan oluştuğu için "bağımlılık" olamaz. Yani saçınızı aynı şampuanla uzun süre yıkarsanız saçlarınız daha hızlı kirlenmez veya daha yavaş uzamaz. Birçok faktör bunu etkileyebilir, ancak saçın belirli bir markaya "alışkanlığını" etkilemez.

EFSANE 3: KURU SAÇ DERİSİ KEPEKLERİN ANA NEDENİDİR

Burada her şey tam tersi. Kepek, yağlı saç derisine sahip kişilerde ortaya çıkar. Dolayısıyla bu sorun ortaya çıktığında, beklentilerinizin aksine sadece durumu daha da kötüleştiren saç yağı kullanmayı bırakın.

EFSANE 4: SAÇ KIRIKLARINDAN KURTULMANIN YOLU YAĞLARDIR

Özel maskeler veya yağlar yardımıyla bir süreliğine kırık saç uçlarını 'kapatabilirsiniz'. Ancak onlardan kurtulmak için zaman zaman saçınızı kestirmeniz gerekir.

EFSANE 5: SIK TARAMA SAÇI İYİLEŞTİRİR

Aşırı sık tarama, cilt yağını saça dağıtır ve çok daha hızlı kirlenir. Ancak kendi içinde taramak saç sağlığını etkilemez ve hatta çok fazla zarar verebilir. Bu nedenle saçınızı sadece gerekli olduğunda taramak daha iyidir. Bu durumda saça az miktarda yağ dağıtılır ve bu da saçın parlak ama kirli görünmesine yardımcı olur.