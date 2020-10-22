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Hepsi efsane! Meğer saçı çok sık yıkamak, çok sık taramak...

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | Son Güncelleme

Çocukluğumuzda bize saçımızı çok sık yıkarsak kötüleşeceği ve doğru bakımın saç hacmi için mucizeler yaratabileceği öğretildi. Bununla birlikte, bu "değişmez gerçeklerin" çoğunun efsanelerden başka bir şey olmadığı ortaya çıktı.

Hepsi efsane! Meğer saçı çok sık yıkamak, çok sık taramak...

Saç bakımı ile ilgili en popüler mitleri topladık.

EFSANE 1: SAÇINIZI NE KADAR ÇOK KESERSENİZ O KADAR HIZLI UZAR

Saç uçlarından değil köklerden uzadığı için saç kesimi uzama hızını hiçbir şekilde etkilemez. Ayrıca saç kökü sayısı genetik bir özellik olduğu için, sanılanın aksine başınızı tıraş etmek saç yoğunluğunu etkilemez.

EFSANE 2: SAÇ ŞAMPUANA ALIŞIR

Saç, tıpkı tırnaklar gibi ölü dokudan oluştuğu için "bağımlılık" olamaz. Yani saçınızı aynı şampuanla uzun süre yıkarsanız saçlarınız daha hızlı kirlenmez veya daha yavaş uzamaz. Birçok faktör bunu etkileyebilir, ancak saçın belirli bir markaya "alışkanlığını" etkilemez.

EFSANE 3: KURU SAÇ DERİSİ KEPEKLERİN ANA NEDENİDİR

Burada her şey tam tersi. Kepek, yağlı saç derisine sahip kişilerde ortaya çıkar. Dolayısıyla bu sorun ortaya çıktığında, beklentilerinizin aksine sadece durumu daha da kötüleştiren saç yağı kullanmayı bırakın.

EFSANE 4: SAÇ KIRIKLARINDAN KURTULMANIN YOLU YAĞLARDIR

Özel maskeler veya yağlar yardımıyla bir süreliğine kırık saç uçlarını 'kapatabilirsiniz'. Ancak onlardan kurtulmak için zaman zaman saçınızı kestirmeniz gerekir.

EFSANE 5: SIK TARAMA SAÇI İYİLEŞTİRİR

Aşırı sık tarama, cilt yağını saça dağıtır ve çok daha hızlı kirlenir. Ancak kendi içinde taramak saç sağlığını etkilemez ve hatta çok fazla zarar verebilir. Bu nedenle saçınızı sadece gerekli olduğunda taramak daha iyidir. Bu durumda saça az miktarda yağ dağıtılır ve bu da saçın parlak ama kirli görünmesine yardımcı olur.

EFSANE 6: DOĞRU BAKIM SAÇI KALINLAŞTIRIR

Saç kökü sayısı kadar saç kalınlığı da genetik bir özellik olduğundan bakım kalitesi onu hiçbir şekilde etkilemez. Yine de saç bakım ürünleri saçınıza hacim kazandırmakla mükemmel bir şekilde baş eder.

EFSANE 7: SAÇI SIK YIKAMAK YAĞLANDIRIR

Tıpkı renk, kalınlık ve bukleler gibi, yağ hücreleri tarafından salınan yağ miktarı da genetiktir. Bu nedenle maalesef sık veya seyrek yıkama saçlarınızın ne kadar hızlı kirleneceğini etkilemez. Bununla birlikte, uygun şekilde seçilmiş bakım, yağ bezlerinin işleyişini ayarlayabilir ve saçınız daha yavaş kirlenir.

EFSANE 8: BEYAZ SAÇI KOPARMAK DAHA FAZLASINA NEDEN OLUR

Her insan için saç miktarı bakıma veya doğru beslenmeye bağlı olmadığından, bir yerine birkaç saç çıkamaz. Bununla birlikte, yine de beyaz saçı koparmamak daha iyidir çünkü foliküle zarar verebilir veya kıl dönmesine neden olabilirsiniz.

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