Hepsi göz kamaştırıcı: Windows 10’un yeni simgeleri kullanıma açıldı!

Microsoft Windows 10 için şu sıralar yoğun mesai harcıyor. Bu mesainin nedeni ise Windows 10 Insider güncellemesinden başka bir şey değil. Kullanıcılarına daha iyi bir deneyim sunmak isteyen Microsoft, Windows 10’un simgelerini de bu güncellemede değiştireceğini açıklamıştı. Ve o değişiklik sonucu, Windows 10’un yeni simgeleri sonunda gözüktü.

İŞTE WİNDOWS 10’UN YENİ SİMGELERİ!

Windows 10’un yeni simgeleri, Microsoft Windows 10 Insider programına katılmış olanlar tarafından kullanılabiliyor. Bu kullanıcılardan elde edilen Windows 10 görüntülerinde yeni simgelerin bazıları görünüyor. Bu simgelerde dikkat çeken ise sade ve minimal tasarımlara geçilmiş olması. O alışık olduğumuz Microsoft simgeleri yerini Google tarzı simgelere bırakmış durumda.

MİCROSOFT YENİ WİNDOWS 10 SİMGELERİNİ TEST EDİYOR AMA…

Windows 10 simgeleri daha önce söylediğimiz gibi Windows 10 Insider programına kayıt yaptırmış olanlar tarafından deneyimleniyor. Henüz Windows 10 Insider Preview kullanıcıları bu simgelere sahip değil. Ancak Microsoft’un test sürecini tamamlaması ile birlikte tüm Windows 10 kullanıcılarının bu simgelerle buluşacağını tahmin ediyoruz. Yeni bir görünüme sahip Windows 10 için bir sonraki Windows 10 güncellemesini kurmanız şart.



