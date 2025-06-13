Hepsi reytinglerde birinci sıraya çıkmıştı! Mardin’de çekilmiş diziler

1. Sıla



2006 yılında başlayan dizi, 2008 yılına kadar sürdü. Mardin'de yayınlanan ilk dizilerden olan Sıla'da Cansu Dere ve Mehmet Akif Alakurt başroldeydi. İstanbul'da büyüyen Sıla'nın Mardin'e yaşamaya başlaması ve oraya adapte olmaya çalışması anlatılıyordu.

2. Hercai



Daha yakın zamanda yayınlanan Hercai, Mardin'de çekilen dizilerden biriydi. İntikam ve aşk konulu dizi çok sevilerek izleniyordu. Hercai yayınlanırken Mardin bir kere daha turistler için cazibe merkezi haline gelmişti.

3. Aşka Sürgün



2005 yılında yayınlanan dizi Mardin'in Midyat ilçesinde çekilmişti. Mahsun Kırmızıgül ve Beren Saat'in başrolde olduğu dizi ile Mardin'i doyasıya izleme fırsatı bulmuştuk.

4. Bir Bulut Olsam



Mardin Midyat'ta çekilen bir başka dizi ise Bir Bulut Olsam. Bir aşk hikayesinin anlatıldığı dizide Melisa Sözen, Engin Akyürek ve Engin Altan Düzyatan yer alıyordu. Dizide Mardin'e gelen doktorla değişen hayatlar konu alınıyordu.

5. Berivan



Mardin'de çekilen ilk dizilerden olan Berivan'da Sibel Can ve Emre Kınay vardı. 1999 yılında yayınlanan dizi Ferhat ile Berivan'ın aşkını anlatıyordu. Bu dizi de Mardin Midyat'ta çekilmişti.

6. Göç Zamanı



2016 yılında çekilen dizi Mardin'in Kızıltepe ilçesinde çekildi. Bir annenin çocukları için yaptıklarını anlatan dizide Vahide Perçim rol alıyordu.

7. Firar



Mardin'de çekilen bir başka dizi ise Firar. 2011-2012 yıllarında yayınlanan dizi aksiyonlu bir diziydi. Aksiyonun yanında aşk dolu bir dizi de olan Firar'da, Nadir'in Mardin'de yaşadıkları anlatılıyordu.

8. Beşik Kertmesi



Meltem Cumbul'un başrolünde oynadığı Beşik Kertmesi, Midyat'ta çekilen dizilerden. 2002 yılında yayınlanan dizi, beşik kertmesi olan Elmas ve Ferdi'nin hayatlarını anlatıyordu.

9. Kara Duvak



Midyat'ta çekilen Kara Duvak dizisi, 2007 yılında yayınlanmıştı. İmkansız bir aşkı anlatan Kara Duvak dizisi hem Mardin'de çekilmesi hem de imkansız bir aşkı anlatması nedeniyle sevilen dizilerden oldu.

10. Uzak Şehir



Son zamanların en moda dizisi Uzak Şehir, Mardin'de şu anlık çekilen son dizi. Alya ve oğlu etrafında şekillenen dizi, eşi öldükten sonra yurt dışından Mardin'e gelmeleriyle başlıyor. Alya ve oğlunun yaşadıklarını ve yeni hayatlarına alışmalarını anlatan dizi, reyting rekorları kırmaya devam ediyor.