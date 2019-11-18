Hepsiburada, ECHO Awards’a damgasını vurdu

İSTANBUL, (DHA)/ (Kurumsal Haberler) - Marketing Türkiye’nin Akademetre Research Company ile birlikte gerçekleştirdiği veri destekli saha araştırması sonucunda, müşterilerine değer veren, onlara en iyi alışveriş deneyimini yaşatan e-ticaret platformları ödüllendirdi. Türkiye’nin ve bölgesinin lider e-ticaret platformu Hepsiburada da ECHO Awards’da birçok kategoride birinci seçildi.

Marketing Türkiye ile Akadetmetre’nin hayata geçirdiği ve Türkiye’de bir ilk olan ECHO Awards’da e-ticaret performansı ölçümlenerek, en başarılı markalar, platformlar ve satıcılar belirlendi. 38 kategoride müşterilerine değer veren e-ticaret platformlarının ödüllendirildiği ECHO Awards ödül töreni Hilton İstanbul Bomonti’de görkemli bir tören düzenlendi.

Halk jürisinin oylarıyla kazananın belirlendiği ECHO Awards sonucunda Hepsiburada; “Beyaz Eşya”, “İtibar ve Güven Açısından En Başarılı E-Ticaret Sitesi”, “Hobi/Eğlence Kategorisi”, “Ürün Gamı Açısından En Başarılı E-Ticaret Sitesi”, “Küçük Ev Aletleri Kategorisi”, “En İyi Mobil E-Ticaret Uygulaması”, “Teslimat ve Satış Sonrası Hizmetler Açısından En Başarılı E-Ticaret Sitesi” kategorilerinde birinci seçildi.