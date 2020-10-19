Hepsiburada iletişim numarası, müşteri hizmetleri

Ülkemizin en çok ilgi gören e-ticaret siteleri arasında yer alan Hepsiburada.com, bu nedenle neredeyse her zaman yoğun bir iletişim trafiğine sahip oluyor. Özellikle mesai saatleri içinde ulaşmakta güçlük çekebileceğiniz Hepsiburada iletişim numarası ile beraber diğer iletişim yollarını da deneyebilirsiniz. Oldukça kapsamlı bir iletişim ağına sahip olan ünlü e-ticaret sitesinin genel müdürlük dahil tüm bilgilerini yazımızın devamında bulabilirsiniz. Hepsiburada Müşteri Hizmetleri Telefon Numarası Sipariş, ürün ya da ödeme gibi firma hizmetlerine dair farklı konularda en çok ulaşılan yer olan www.hepsiburada.com iletişim numarası 0850 252 40 00'dır. Her gün 08:00 - 00:00 saatleri arasında hizmet veren çağrı merkezine ulaşarak bilgi ve yardım alabileceğiniz konular; Sipariş ve ödeme

Teslimat ve kargo

İptal ve iade

Servis ve teknik destek

Üyelik ve hesap

Kampanya ve hediye çekleri şeklindedir. Ayrıca Hepsiburada iletişim hattı yalnızca alıcı müşteri hizmetleri olarak değil; aynı zamanda Hepsiburada satıcı müşteri hizmetleri olarak da kullanılabildiği için ürün ekleme, listeleme, faturalandırma gibi mağaza adımlarına yönelik de aynı numaradan destek alabilirsiniz.

Hepsiburada Canlı Destek ve Whatsapp Hattı Firma ile yazılı iletişim kurmak için mükemmel bir alternatif olan Whatsapp canlı destek hattı, 7 gün 24 saat hizmet veriyor. Hepsiburada müşteri hizmetleri telefon no ile aynı olan Whatsapp canlı destek hattına ulaşmak için de 0850 252 40 00 numarasını kullanabiliyorsunuz. Ek olarak firmanın web sitesi üzerinden ulaşabileceğiniz destek kısmı da sorularınızı yanıtlıyor. Eğer Whatsapp kullanmıyorsanız Hepsiburada.com ile yazılı olarak iletişim kurmak için web sitesindeki destek kısmından da faydalanabilirsiniz. Hepsiburada E-posta ve Genel Müdürlük Adresi Şikayet, öneri, iş birliği, sponsorluk ya da kariyer gibi birbirinden farklı konulara dair Hepsiburada.com'a ulaşmak için e-posta da gönderebilirsiniz. Özellikle uzun ve detaylı anlatım gerektiren durumlarda tercih edebileceğiniz e-posta için kullanmanız gereken adres ise dmarket@hs02.kep.tr şeklindedir. Bunun dışında herhangi bir konuyla ilgili Hepsiburada genel müdürlük iletişim için de Kuştepe Mah. Mecidiyeköy Yolu Cad. Trump Towers Kule 2 Kat:2 No:12 34387 Şişli/İstanbul adresini kullanabilirsiniz.

Hepsiburada Sosyal Medya Hesapları ve Mobil Uygulamaları Özellikle Hepsiburada.com şikayet hattına dair sorun yaşadığınız durumlarda firmaya farklı kanallardan ulaşabilmenin en etkili yollarından biri olan sosyal medya hesapları, başta Twitter olmak üzere tüm platformlarda kullanıcılar tarafından yaygın olarak değerlendiriliyor. Kullanıcı şikayetleriyle ilgili en hızlı ve etkili çözüm alabileceğiniz mecra olan Twitter dışında firmaya kariyer ve iş amaçlı ulaşmak isterseniz de Linkedin profilini ya da cv@hepsiburada.com e-posta adresini de tercih edebilirsiniz. Akıllı telefonlar ve tabletler için özel olarak geliştirilmiş mobil uygulamalara da sahip olan firma, bu uygulamalar üzerinden de müşteriler ve mağaza sahipleriyle etkili bir şekilde iletişim kuruyor. Android ve iOS uyumlu cihazlarda çalışan mobil uygulama, oldukça yenilikçi ve ilgi çekici özellikleri de beraberinde getiriyor. Örneğin; uygulama içerisinde sesle arama yaparak istediğiniz ürünleri listeleyebiliyor, ürünün fotoğrafını çekerek uygulama üzerinden Hepsiburada.com'da ilgili ürünü aratabiliyor ya da barkod okutarak fiyat karşılaştırması yapabiliyorsunuz.