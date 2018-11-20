Hepsinin bir hikayesi var! İşte ünlüler ve dövmeleri

ANGELINA JOLIE'NİN OMZUNDA KOORDİNATLAR

Angelina Jolie'nin, onun için önemli olan bazı şeyleri yansıtan birkaç dövmesi var. Bu dövmelerden biri ise omzunda. Angelina omzunda çocuklarının doğduğu yerlerin koordinatlarını taşıyor.

En büyük oğlu Maddox - Kamboçya'da bir yer

Kızı Zahara - Etiyopya'da bir yer

Kızı Shiloh - Namibya

Oğlu Pax - Vietnam

İkizler Knox ve Vivienne - Fransa

Ve Brad Pitt'in doğduğu yer Oklahoma

MILEY CYRUS

Miley Cyrus, sevdiği şeyleri göstermekten korkmuyor. Sahip olduğu her dövme, hobilerine, arkadaşlarına, aile üyelerine ve evcil hayvanlarına saygının simgesidir. Cyrus, kolunda pitt bull yavrusunun dövmesini taşıyor.

Onun sahip olduğu bir başka ilginç dövme de kulağında yer alıyor. Miley, 'Aşk' diyor. Sadece iyi şeyleri duyma ve olumsuz olanları engelleme isteğini sembolize ediyor.

LADY GAGA VE FARE DÖVMESİ

Lady Gaga kolundaki fare dövmesinin küçük kız kardeşi Natali'ye adanmış olduğunu söylüyor. Kardeşine küçükken fare diye hitap eden Gaga, kıyafet tasarımcısı kardeşini elinde iğne tutan bir fareyle temsil ediyor.