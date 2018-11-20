Hepsinin bir hikayesi var! İşte ünlüler ve dövmeleri

ANGELINA JOLIE'NİN OMZUNDA KOORDİNATLAR
Angelina Jolie'nin, onun için önemli olan bazı şeyleri yansıtan birkaç dövmesi var. Bu dövmelerden biri ise omzunda. Angelina omzunda çocuklarının doğduğu yerlerin koordinatlarını taşıyor.
En büyük oğlu Maddox - Kamboçya'da bir yer
Kızı Zahara - Etiyopya'da bir yer
Kızı Shiloh - Namibya
Oğlu Pax - Vietnam
İkizler Knox ve Vivienne - Fransa
Ve Brad Pitt'in doğduğu yer Oklahoma
MILEY CYRUS
Miley Cyrus, sevdiği şeyleri göstermekten korkmuyor. Sahip olduğu her dövme, hobilerine, arkadaşlarına, aile üyelerine ve evcil hayvanlarına saygının simgesidir. Cyrus, kolunda pitt bull yavrusunun dövmesini taşıyor.
Onun sahip olduğu bir başka ilginç dövme de kulağında yer alıyor. Miley, 'Aşk' diyor. Sadece iyi şeyleri duyma ve olumsuz olanları engelleme isteğini sembolize ediyor.
LADY GAGA VE FARE DÖVMESİ
Lady Gaga kolundaki fare dövmesinin küçük kız kardeşi Natali'ye adanmış olduğunu söylüyor. Kardeşine küçükken fare diye hitap eden Gaga, kıyafet tasarımcısı kardeşini elinde iğne tutan bir fareyle temsil ediyor.
BROOKLYN BECKHAM'IN AİLE KODU
David Beckham'ın dövmesi oğullarını ve kızlarını temsil ediyor. Onun en büyük oğlu Brooklyn Beckham da aynısını yapmaya karar verdi ve minimalist bir dövme “020511” rakamlarından oluşuyor. Bu rakamlar kardeşlerinin ve kız kardeşlerinin doğum yıllarını temsil ediyor.
MEGAN FOX'UN HATIRLATICILARI
Aktrisin sırtındaki dövme Shakespeare’in King Lear adlı Trajedi adlı oyununundan bir cümleyi içeriyor. Fox'un sırtında ''Hepimiz yaldızlı kelebeklere güleceğiz'' cümlesi yer alıyor. Vücudundaki başka bir hatırlatma da, hayallerimize giden yolda güçlü kalmamız gerektiğini söyleyen bir Çin sözünden oluşuyor.
EMMA STONE'UN DÖVMELERİ KANSERE KARŞI SAVAŞMANIN BİR SEMBOLÜ
Emma Stone'un bileğinde çok önemli bir dövme var. Annesinin meme kanserine karşı savaşını kazanmasını kutlamak için kuş ayaklarını bileğine çizdiren Emma, bu dövmeyi Paul McCartney'in Blackbird şarkısından esinlenerek yaptırmış.
CARA DELEVINGNE Made in England (İNGİLİZ YAPIMI)
Model Cara, sol ayağının altında Made in England sözünü taşıyor. Cara için bu, moda şovları sırasında yaşadığı duyguları ifade etmenin yoluydu. Ona göre, birçok modele cansız nesneler ya da oyuncak bebekler gibi davranılıyor. Mankenler üzerinde bir damgayla dolaşıyor ve üretim yerleri varmış gibi.
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