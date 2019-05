Her 10 kadından 1'i polikistik over sendromu

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Korhan Kahraman, polikistik over sendromunun (PKOS) tüm dünyada oldukça yaygın görülen bir hastalık olup yaklaşık olarak her 10 genç kadından birinde görüldüğüne dikkat çekerek, "Hastalık sıklıkla geç ergenlik ve genç erişkin yaş dönemlerinde 18-25 yaş aralığında ortaya çıkmaktadır. Temelde bir yumurtalık hastalığı olmakla birlikte nedenlerinin karmaşıklığı ve etkilerinin vücudun birçok sisteminde görülebilmesi nedeniyle bir hastalıktan çok bir sendrom olarak adlandırılmaktadır. Polikistik over sendromu, tanımlanması oldukça eskilere dayanan bir hastalık olmasına rağmen; nedenleri, etkileri ve tedavisi alanında günümüzde en çok çalışma yapılan ve hala aydınlatılmaya muhtaç bilinmezlikler içeren tıbbın 'gizemli' hastalıklarından biri olmaya devam etmektedir. Genetik, ailesel yatkınlık, çevresel faktörler, etnik köken ve obezite gibi birçok faktör hastalığın ortaya çıkmasında rol alabilmektedir. Bunlar içerisinde genetik olarak yumurtalığın 'sıra dışı' davranış biçimi hastalığın ortaya çıkışında temel bir neden olarak görülmektedir" diye konuştu.