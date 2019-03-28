Her 100 kişiden 3’ü OKB’li

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Topluluğu tarafından “Obsesif Kompulsif Bozukluk” (OKB) konulu konferans düzenlendi.

Eğitim Fakültesi Konferans Salonu’nda gerçekleşen etkinliğe; Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Nursel Topkaya ve bölüm öğrencileri katıldı. Konferansın davetli konuşmacısı Dr. Öğr. Üyesi Şükriye Varol, obsesif kompulsif bozukluğun ne olduğu, belirtileri, oluşma nedenleri, tedavi yolları hakkında öğrencilere aydınlatıcı bilgiler verdi.

“Her endişe ve takıntı OKB değil “

Günümüzde birçok insanın çeşitli endişe ve takıntılara sahip olduğunu ancak her endişe, kaygı ve takıntıyı OKB olarak isimlendirmenin doğru olamadığını ifade eden Varol “Obsesif kompulsif bozukluğu olan bireyler takıntılı düşünceleriyle başa çıkamaz ve bu durum onların gündelik aktivitelerinde kendilerini kısıtlamalarına neden olur” dedi.

“Freud’un yaptığı çalışmalarla OKB gerçek tanımına kavuştu”

Dr. Öğr. Üyesi Şükriye Varol, OKB’yi kişinin zihnine istem dışı giren ve uzaklaştıramadığı fikir ve dürtüler (obsesif) ve bu rahatsız edici duygu ve düşüncelerden kurtulmak için yaptığı tekrarlı davranış ve zihinsel eylemler (kompulsif) olarak tanımlarken, bu tanımlamanın psikanalizin kurucusu Sigmund Freud’un yaptığı çalışmalarla yerine oturduğunu belirtti.