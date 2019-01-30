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"Her 2 dakika, bir kadın rahim ağzı kanserinden dolayı ölüyor"

SAĞLIK HABERLERİ  | 30.01.2019 06:15 | Son Güncelleme

Manisa Şehzadeler KETEM Sorumlu Hekimi Dr.

Manisa Şehzadeler KETEM Sorumlu Hekimi Dr. Şebnem Güvenç, dünyada her 2 dakikada bir kadının rahim ağzı kanseri nedeniyle hayatını kaybettiğini belirterek, kanserlerin kronik hastalıklardan sonra 2. sırada ölüm sebebi olduğunu açıkladı. Dr. Güvenç, kanserde erken teşhisin hayati önem taşıdığına dikkat çekti.
Manisa Şehzadeler Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM) Sorumlu Hekimi Dr. Şebnem Güvenç, kanser hastalığı konusunda çarpıcı açıklamalarda bulundu. Kanserlerin, şu anda dünyada kronik hastalıklardan sonra 2. sırada ölüm sebebi olduğunu belirten Güvenç, kanserlerin çok önemli bir sağlık sorunu olduğunu söyledi. Güvenç, şöyle devam etti:
"Her 8 kadından biri meme kanseri olmaktadır. Dünyada her 2 dakika da, bir kadın rahim ağzı kanserinden hayatını kaybediyor. Kolon kanserini yine 3. sıklıkta hem erkekte hem kadınlarda görüyoruz. Gerçekten bu 3 kanser çok sık gördüğümüz çok önemli kanserler. O yüzden erken teşhisleri çok çok önemli. Ama bunları erken teşhis edebilmemiz için toplum tabanlı tarama testlerini çok güzel bir şekilde yapıp farkındalığı artırmamız lazım” dedi.
40-69 yaş arası kadınların 2 yılda bir mutlaka mamografi çektirmesi gerektiğine değinen Dr. Güvenç, “30-65 yaş arası kadınların mutlaka 5 yılda bir HPV-DNA ve Smear testi yaptırması, 50-70 yaş arası kadınların ve erkeklerin mutlaka 2 yılda bir gizli kan testlerini, 10 yılda bir de kolonoskopi yaptırmaları lazım ki biz toplumda gizli kalmış kanser vakalarını bulabilelim. Erken teşhis edebilelim ki onların hayatlarını kurtarabilelim. 2018 yılında Şehzadeler KETEM olarak biz 2 bin 904 kişiye mamografi çektik. Bunun 186 kişisi ileri tetkik için ikinci basamağa yönlendirildi. Bunlar kanser demek doğru değil ama şüpheli bulguları olan ya da meme yapısından dolayı ek tetkik istenen hastalar. Bunların da 3 tanesinde meme kanseri erken tanısı konuldu. Tedavileri yapıldı” diye konuştu.
Dr. Güvenç, 3 bin 712 kişiye rahim ağzı kanseri için HPV-DNA ve smear taraması yaptıklarını dile getirdi. Smear taraması yaptıkları kişilerden 200’ün de HPV pozitif çıktığını kaydeden Güvenç, “Yani bu kişiler kanser demek değil ama rahim ağzı kanserine aday demek. Risk faktörü taşıyor demek. O yüzden bu kişileri biz üst basamağa yönlendirdik. Bunlardan da 25 kişi kanser öncesi dönemde yakalandı. Yani hücresel değişiklikleri biraz yüksek düzeyde yakalandı. O yüzden takip altına alındılar. Ve bunlardan da 2 kişide de erken dönemde rahim ağzı kanseri yakalandı ve tedavileri oldu” diye konuştu.
KETEM’de kolon kanseri için gaitada gizli kan testi yaptıklarını anlatan Dr. Güvenç, son olarak şöyle konuştu:
"Gaitada gizli kan testine çoğunlukla aile hekimleri tarafından bakılıyor. Biz de 69 kişiye bakıldı. Bunun 15 kişisinde pozitiflik saptandı. Pozitif demek hemen kanserler demek değil, büyük abdestlerinde kan hücresi görüldü demek. Ama bunların ileri tetkik yapılıp kanser mi değil mi ayırt edilmesi gerekiyor. Onun için ikinci basamağa genel cerrahiye yönlendirdik. Biz de herhangi bir kanser vakasına rastlanamadı ama aile hekimliklerinde yapılan gaitada gizli kan testleri sonucu ikinci basamağa yönlendirilenlerden 3 kişi de kolon kanseri erken teşhis edildi ve tedavi edildi. Biz bu 3 kanser türü için tarama yapıyoruz. Erken teşhis gerçekten bizim için çok önemli.”

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