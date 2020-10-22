Her 3 kadından birinde görülüyor! Evden bile çıkamıyorlar

Fazla kilolu ya da obez olmak, kronik kabızlığa yol açan beslenme biçimi, az su içmek, fazla tuz kullanmak, düzenli egzersiz yapmamak, kronik sigara kullanmak idrar kaçırma bozukluğuna yol açabilir veya şiddetini artırabilir. Bu faktörlerin düzeltilmesi idrar kontrolünün sağlanmasına katkıda bulunur.

NASIL BİR TEDAVİ UYGULANIYOR?

İdrar kaçırma bozukluğunun tipine bağlı olarak ilaç tedavilerinden hastalar yarar görebilir. Özellikle sıkışmaya bağlı idrar kaçırmada ilaç tedavileri etkili seçeneklerden birisidir. Bunlar genellikle hastaların yüzde 50’sinde mesanede idrarın arzu edilen miktarda birikmesini sağlayarak idrara çıkma sıklığını azaltır, sıkışma hissini önemli ölçüde düşürür, idrar kaçırma yakınmalarını azaltabilir. Bu tip ilaçların bazı yan etkileri olabileceği ve başka amaçla kullanılan bazı ilaçlarla olumsuz şekilde etkileşebileceği için mutlaka bir ürolog tarafından kullanımı önerilmelidir.

CERRAHİ TEDAVİSİ VAR MI?

İdrar kaçırma bozukluğunun ameliyatla de tedavisi mümkün. Hastanın idrar kaçırma tipi, kaçırma şiddeti, bu duruma yol açan anatomik bozukluklar, hastanın yaşı, eşlik eden hastalıklar yapılacak ameliyatın şekline karar vermede önemlidir. Sıkışma tipi idrar kaçırması olanlarda, artık ağızdan ilaç kullanmak işe yaramaz hale geldiğinde 15 dakikalık bir müdahaleyle mesaneye botoks uygulanarak kaçırma kontrol altına alınabilir. Öksürme-aksırma, gülme, hapşırma gibi durumlarda görülen idrar kaçırmada, uygun hastalarda genellikle vajinadan, kapalı yöntemlerle tedavi tercih edilir. Burada amaç idrar kaçırmayı engelleyecek desteği sağlamaktır. İdrar kesesinde belirgin sarkma olmayan hastalarda genellikle 15-20 dakikalık bir ameliyatla, günübirlik yatışla sorun kalıcı olarak çözülebilir. Hasta genellikle aynı gün taburcu edilir ve ameliyatın etkisini ilk idrarla birlikte hissedilebilir. Bu tür girişimlerin başarı oranları ve hasta tatmini yüksek düzeydedir. İdrar kesesinde ve pelvik organlarda belirgin sarkıklığı olan hastalarda ise ya vajinadan uygulanabilen kapalı yöntemlerle ya da batından endoskopik yöntemlerle sorun giderilebilir.