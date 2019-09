Her 3 saniyede bir kişi demansa yakalanıyor

İSTANBUL (AA) - HATİCE ŞENSES - Koç Üniversitesi Hastanesi Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Gökhan Erkol, günümüzde dünyada her 3 saniyede bir kişinin demans hastası haline geldiğini belirterek, hala dünyada 50 milyon demanslı kişi olduğunu bildirdi.

Prof. Dr. Erkol, AA muhabirine yaptığı açıklamada, halk arasında bunama olarak da bilinen demansın, kişinin çeşitli beyin işlevlerinin zaman içerisinde giderek bozulduğu klinik bir durumu anlatan hastalıklar topluluğunun genel adı olduğunu söyledi.

Genel olarak görülen belirtilerin, bellek, planlama, organizasyon bozuklukları, düşünme ve yargılayabilme ile dil ve tanıma, yön bulma ve alet kullanma ve bazı durumlarda da davranışsal sorunlar olduğunu aktaran Erkol, bunların ancak günlük yaşam aktivitelerini etkileyecek aşamaya ulaşması halinde demans tanısı konulabildiğini ifade etti.

Gökhan Erkol, demansa yol açan hastalıkların başında, tüm demansların yaklaşık yüzde 60'ından sorumlu olan alzaymırın bulunduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Diğer önemli demans nedenleri arasında frontotemporal demans, Lewy cisimcikli demans ve vasküler (damar kökenli) demans yer alır. Bu sayılanların dışında demansa yol açan daha birçok hastalık vardır. Dünyada yaşlı nüfusun giderek artışı demansın daha sık görülmesine neden olmaktadır. Hala 65 yaş grubunda yüzde 5 oranında görülen demansın sıklığı her 5 yılda bir iki katına çıkmaktadır. 85-90 yaş arasında neredeyse her 2 kişiden biri demans hastasıdır. Günümüzde dünyada her 3 saniyede bir kişi demans hastası haline gelmektedir. Hala dünyada 50 milyon demanslı kişi vardır."