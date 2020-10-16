HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. 'Her 4 Rus kadından biri obez'

'Her 4 Rus kadından biri obez'

SAĞLIK HABERLERİ  | 16.10.2020 12:09 | Son Güncelleme

Rusya Baş Sağlık Doktoru Anna Popova, tüm Rus kadınların çeyreğinden fazlasının obeziteden mustarip olduğunu belirtti.

'Her 4 Rus kadından biri obez'

İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu (Rospotrebnadzor) Başkanı ve Rusya Baş Sağlık Doktoru Anna Popova, Rusya’daki obezite artışına ilişkin açıklamalarda bulundu. Popova yaptığı açıklamada toplamda Rus kadınların da yüzde 27'sinin ve Rus erkeklerin yüzde 19'unun obez olduğunu söyledi. Popova, “Genel olarak, ülkedeki kadınların yüzde 35.6’sı ve erkeklerin yüzde 47.6’sı aşırı kiloluyken, kadınların yüzde 27.6’sı erkeklerin de yüzde 19’u obeziteden mustarip” ifadelerini kullandı.

Popova, obezitenin kardiyovasküler hastalıklar, hipertansiyon ve diyabet gibi birçok kronik durumda önemli bir faktör olduğuna dikkat çekerek, aşırı kilolu kişilerde ağır Covid-19 geliştirme riskinin de yüksek olduğunu belirtti. Ayrıca Popova'nın, aşırı kilo ve buna bağlı hastalıkları olan çocukların sayısının da hızla arttığını ifade ettiği belirtildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Saldırıya uğradı! '50'den fazla var' Saldırıya uğradı! '50'den fazla var'
Grip mi? Alerjik reaksiyon mu? Bu belirtiler varsa...Grip mi? Alerjik reaksiyon mu? Bu belirtiler varsa...
Düzenli cinsel ilişkinin kadınlardaki inanılmaz faydası Düzenli cinsel ilişkinin kadınlardaki inanılmaz faydası
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Feci kaza: Ölü ve yaralılar var
Feci kaza: Ölü ve yaralılar var
Alt geçitteki resim kapatma çalışması durduruldu
Alt geçitteki resim kapatma çalışması durduruldu
Bilim insanları uyardı: Yeni salgın tehlikesi
Bilim insanları uyardı: Yeni salgın tehlikesi
Bakan Selçuk duyurdu! Türkiye'de bir ilk
Bakan Selçuk duyurdu! Türkiye'de bir ilk
Bikinili pozlarını bu notla paylaştı! 'Seksi göründüğümü...'
Bikinili pozlarını bu notla paylaştı! 'Seksi göründüğümü...'
Canlı yayında cinayet itirafı! Stüdyoda gözaltına alındı
Canlı yayında cinayet itirafı! Stüdyoda gözaltına alındı
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
İkinci eş önerisi yapan Dr. Ali Edizer kimdir?
İkinci eş önerisi yapan Dr. Ali Edizer kimdir?
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Maskede TSE standardı uyarısı! İki maske üst üste takılır mı?
Maskede TSE standardı uyarısı! İki maske üst üste takılır mı?
Ekim ayı hangi günler hacamat için uygundur?
Ekim ayı hangi günler hacamat için uygundur?
Depresyon ve unutkanlığın nedeni belli oldu! Aklımıza bile gelmezdi...
Depresyon ve unutkanlığın nedeni belli oldu! Aklımıza bile gelmezdi...
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Alerji ile grip nasıl ayırt edilir? İşte belirtileri ve korunma yöntemleri
Grip mi? Alerjik reaksiyon mu? Bu belirtiler varsa...
Garip ve mucizevi! Kullandığı ilaç sonrası kirpikleri uzamaya başladı
Garip ve mucizevi! Kirpikleri bakın neden uzuyor
Saç dökülmesi bu alışkanlığınız yüzünden olabilir
Saç dökülmesi bu alışkanlığınız yüzünden olabilir
Yanlış yapıldığında birçok hastalığa sebep oluyor Genital bölgeyi temizlerken...
Yanlış yapıldığında birçok hastalığa sebep oluyor 
Sabahları yüz şişmesi şikayetiniz varsa dikkat! Bu yöntem kurtarıcınız olabilir
Sabahları neden şiş yüzle uyanıyoruz?
Tripofobi nedir? Tripofobi neden olur? Tripofobi tedavisi var mı?
Bu görüntülere bakmaya dayanamıyorsanız…
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.