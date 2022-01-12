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  4. Her 5 kişiden 1’inde görülüyor! Reflüden ilaçsız kurtulmak mümkün

Her 5 kişiden 1’inde görülüyor! Reflüden ilaçsız kurtulmak mümkün

12.01.2022 15:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Genç, yaşlı ayırt etmeksizin her yaşta görülen reflü, yaşam kalitesini olumsuz etkileyen rahatsızlıkların başında geliyor. Her 5 kişiden 1’inde görülen reflü, zamanında tedavi edilmediğinde peşinden yeni rahatsızlıkların gelmesine neden oluyor.

Her 5 kişiden 1’inde görülüyor! Reflüden ilaçsız kurtulmak mümkün

Erkek veya kadın, genç veya yaşlı ayırt etmeksizin her 5 kişiden 1’inde görülen reflü, insanların yaşam kalitesini etkiliyor. Yutma güçlüğü, midede şişkinlik, geğirme, bulantı, yiyeceklerin ağıza gelmesi gibi belirtilerle ortaya çıkan bu hastalık tedavi edilmediğinde birçok sağlık problemini de beraberinde getiriyor. Uzmanlar ise reflü tedavisinde ise kişinin mide asidini baskılayan ilaçlar ya da beslenme düzeninde ciddi değişiklikler yapmasını belirtiyor.

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Kardiyoloji Uzmanı Hamit Çelik, “Mide boşaltımı yavaşsa, mide büyümüşse, bağırsakta ve mide de oluşan bakteriler ve fazla asit salınımı hastaların geğirmesine sebep oluyor. Bu yüzden hastalar rezil olurum düşüncesiyle toplum içerisinden sıyrılıyor. Toplumdan sıyrılan hastalar kimi zaman ilaç tedavisi uygulamak istemiyor. Ancak mide rahatsızlıklarında ilk yapılması gereken adım midenin boşaltılmasını sağlamak. Bu yüzden hastalara 60 gün boyunca uyguladığımız su diyeti, midenin dinlenmesini ve yenilenmesini sağlıyor” diye belirtti.

60 GÜNDE İLAÇSIZ TEDAVİ MÜMKÜN

Yemek borusunda, iltihap, darlık, kanama gibi sağlık sorunlarına yol açan reflü tedavi edilmediğinde ciddi problemlere yol açıyor. Ancak ilaçsız tedavi yöntemi ile 60 günde midenin yenilendiğini belirten Uzman Dr. Hamit Çelik, hastalarına önerdiği su diyetinde suyla birlikte bal tüketilmesini öneriyor.

FAZLA KİLOLAR VERİLMELİ

Reflü tedavisinde hastanın, yaşam tarzını ve beslenme düzenini değiştirmesi gerektiğini belirten Dr. Hamit Çelik, “Reflü rahatsızlığı olan hasta, kilolu ise mutlaka fazla kilolarından kurtulması gerekir. Özellikle obezite reflüyü tetikler. Asitli yiyecek (portakal, limon vb.) ve içecekler tüketilmemesi gerekirken baharattan da uzak durulması gerekir. Ayrıca yatmadan en az 2 saat önce besin almak doğru değildir. Çünkü gece yenilen yemekler mide basıncısını yükselterek reflü şikayetini de arttırır. Bu yüzden dengeli, sağlıklı ve düzenli beslenme rutini ile reflüyü yenebilmek mümkün” dedi.

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