Her 8 kadından biri meme kanseri

Sinop’ta “Meme Kanseri Farkındalığı Arttırma Konferansı” gerçekleştirildi. Eğitim Fakültesi’nde gerçekleştirilen konferansa Dr. Ahu Duran ve öğrenciler katıldı. Burada öğrencilere Meme kanseri ile ilgili eğitim veren Dr. Ahu Duran, “Genelde kadınlar ‘mememde yağ bezesi var’ şeklinde şikayetlerle doktora gider ancak meme zaten yağ ile oluşan bir yapıdır. İçerisinde süt kanalları bulunur. Memenin yapısında süt üreten küçük lobüller var. Meme, üreme organı olmamasına rağmen üremeyi destekleyici fonksiyonu vardır. Bebeğin ihtiyaç duyduğu sütü üretir.

Kanser, bir hücrenin kontrolsüz şekilde çoğalmasıdır. Vücudumuzda her gün milyonlarca hücre yenilenip kendini tazeler, milyonlarca hücre de yok olur. Yenilenen hücrelerin kontrolü beyinde gerçekleşir, beyinden bağımsız, kontrolsüz şekilde çoğalması kanser hastalığının sebebidir” dedi.

Açıklamalarına şu şekilde devam eden Dr. Duran, “Türkiye’de her yıl 30 bin kadına kansere yakalanıyor. Kansere yakalanan kadınların yüzde 30 civarında bölümü meme kanseri. Diğer kanser hastalıklarını göz önüne alırsak, ülkemizde meme kanseri çok büyük oranda. Ortalama her 8 kadından birinde meme kanseri hastalığı bulunmakta” diye konuştu.

Kaynak: İHA

