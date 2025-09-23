Her an yeni temizlenmiş gibi duracak! Evde gün boyu tazelik hissi veren mikro alışkanlıklar

1.Uyandığınız gibi yatağınızı toplayın.



Yatağınızı toplayarak güne başladığınız zaman evinizin havası gün başında değişmeye başlar! Düzgün bir yatak ile başlarsanız günün geri kalanında da onun vermiş olduğu motivasyonla ilerlersiniz. Bu minik adım, evinizi tazelemek için harika bir başlangıç!

2.Yıkanması gereken çamaşırları biriktirmeyin.



Kirli çamaşırların dağ olmasına izin vermemelisiniz! Düzenli aralıklarla küçük yıkamalar yaparak işinizi daha kolay hale getirebilirsiniz. Ayrıca etrafa kötü koku yayılmasını önler, dağınık görünümün de önüne geçmiş olursunuz. Çamaşır birikmeyen evler daha ferah olur!

3.Zeminin temizliğini düzenli olarak yapın.



Zemin evin en dikkat çeken yerlerinden biridir! Philips AquaTrio 9000 Serisi sayesinde hem ıslak hem de kuru süpürme yapabilirsiniz. Sert zeminlerdeki toz, kir, leke ve sıvıları kolay bir şekilde süpürdüğü için sizi uğraştırmaz. Kısacası süpürür, siler ve sıvıları çeker! Ayrıca halı ve kilim gibi yumuşak zeminleri de rahat bir şekilde süpürebilirsiniz. LCD ekranıyla birlikte temizleme modlarına bakabilirsiniz!

4.Mutfakta işiniz bittikten sonra tezgahı hemen silin.



Evin en çabuk kirlenen yerlerinden biri mutfaktır. Yemekleri hazırlarken tezgahın üzerinde lekeler birikebilir. Bunu önlemek için küçük bir bez ya da nemli sünger ile hemen silebilirsiniz. Böylece gün boyu hijyenik ve temiz olmasını sağlayabilirsiniz. Basit ama etkili bir alışkanlık!

5.Ayakkabılarınızı düzenli bir şekilde yerleştirin.



Evinize girdiğiniz anda düzgün bir ortam ile karşılaşmak mı istiyorsunuz? O halde girişinde yer alan ayakkabılığı düzenlemeniz gerekir! Kullanmadığınız ayakkabıları ayırıp, kullandıklarınızı belli bir sıraya göre yerleştirebilirsiniz. Evin girişinin düzenli olması tüm evin havasını etkiler.

6.Küçük olsa da çöpleri hemen atın.



Göz önünde bulunan minik çöpler biriktikçe devasa bir hal alır. Peçeteler, şişeler ve ambalajlar... Bu tarz küçük atıkları hemen çöpe atarak evinizin temiz görünmesini sağlayabilirsiniz. Bu tarz alışkanlık sayesinde derin temizlik yaparken daha rahat olursunuz.

7.Yemek yedikten sonra masayı anında toparlayın.



Kirli tabakları uzun süre yemek masasında bırakmak dağınık görünümü beraberinde getirir. Hemen topladığınız zaman evinizin düzenli kalmasını sağlarsınız. Ayrıca yemek kokularının etrafa yayılmasını da istemezsiniz! Mutfak ya da salonun düzeninin bozulmasını istemiyorsanız tabak, kaşıkları bekletmemelisiniz!

8.Parça parça şekilde toz alın.



Bütün evi tek bir günde silmek yerine odaların tozunu ayrı günlerde alabilirsiniz. Her gün birkaç dakikalık bir toz alma alışkanlığı edinerek tozları kontrol altına alabilirsiniz. Evin sürekli temiz görünmesi için uzun uzun temizlik yapmanıza gerek yok. Kısa süren toz alma işlemleri ile de evinizin havasını hep taze tutabilirsiniz.

9.Perdeleri düzenli olarak açıp kapayın.



Perdeleri sabahları açarak akşamları kapatırsanız evinizin havasını tazelersiniz. Evinize gün ışığının gelmesi sayesinde evinize huzur dolmaya başlar. Karanlık ortam evin daha dağınık gözükmesine neden olur. Perdeyi açarak evin atmosferinde büyük bir etki yaratabilirsiniz!

10.Evinizi sevdiğiniz kokularla donatın.



Evinize tazeliği verecek şey sadece düzenli görünmesi değildir. Aynı zamanda koku da çok önemli! Düzenli bir şekilde evinizi havalandırabilir, sevdiğiniz kokuların spreylerini alarak etrafa sıkabilirsiniz. Böylece evinizin ferahlığını tamamlamış olacaksınız!