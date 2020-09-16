Her çocuk özeldir

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Nil Sarıçiçek, çocukları yetiştirirken nasıl bir yol izlenmesi gerektiğine dair fikirlerini bizlerle paylaştı.

Erdemli yolculuk…

Çocuklarımıza sevmenin, aşık olmanın bir sanat olduğunu ve çoğunlukla bunun sevilmekten daha önemli olduğunu anlatabiliriz, tıpkı Erich Fromm’un dediği gibi: “Aşk yalnızca belli bir kişiyle ilişkimiz değildir; bir tavırdır, kişinin sadece bir nesne ya da kişiyle değil bütün olarak dünyayla ne tür bir ilişkisi olduğunu belirleyen karakter rehberidir.”

Onlara özgürlük tutkunu olmayı ama özgürlüğün bir başkasını mutsuz ettiği noktada bittiğini, aksinin zorbalık olacağını anlatabilir, vicdanlı olmayı gösterebilir ve vicdanın bir güç durumu olduğunu anlatabiliriz. Tıpkı Ulus Baker’in dediği gibi “ Vicdan, yalnızca yaptıklarından değil yapmadıklarından, ötekilerden, kendisi olmayanların eylemlerinden, eylemsizliklerinden, yapabileceği ama yapmadıklarından, gelecekte yapacaklarından sorumludur...”

Onlara birer prens ya da prenses olarak hapsettiğimiz saraylarından çıkarıp gerçek dünyaya doğru yolculuklarını sağlarsak, bu yolda koşmak kadar düşmenin, sevinç kadar kederin de olduğunu, ağlamanın, ağlayabilmenin doğal olduğunu fakat yine de yolculuğun yaşamak ve hayatta kalmaya çalışmaktan ibaret olduğunu anlatabiliriz. Tıpkı masallardaki kötü devlerle mücadele eden kahramanlar gibi gerçek devlere, dünya liderlerine kafa tutan, gelecekleri için meydan okuyabilen, geleceklerini çalmaya nasıl cüret edebildiklerini soran birer Greta Thunberg’ler yetiştirebiliriz.