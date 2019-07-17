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"Her darbe bir ameliyattır"

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.07.2019 20:03 | Son Güncelleme

Eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman: - "Her darbe bir ameliyattır. Ameliyat ne kadar başarılı geçerse geçsin vücutta bir iz bırakırsa darbeler de öyledir, 25-30 seneye mal olur"

Eski Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı İsmail Kahraman, "Her darbe bir ameliyattır. Ameliyat ne kadar başarılı geçerse geçsin vücutta bir iz bırakırsa darbeler de öyledir, 25-30 seneye mal olur." dedi.

15 Temmuz darbe girişiminin 3. yılında Uşak Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen konferansta konuşan Kahraman, girişimin diğer darbelerden farklı olduğunu, devleti işgal teşebbüsü niteliği taşıdığını söyledi.

Kahraman, Türkiye'nin bugüne kadar darbeler ve bir ihtilal gördüğünü ifade ederek, ihtilalin bütün bir sistemi değiştiren halk hareketleri olduğunu, darbelerin ise idealdeki insanı değiştirdiğini kaydetti.

Darbelerde bir parti, bir fikrin indirildiğini, yerine bir başkasının getirildiğini anlatan Kahraman, "1960, 1971 ve 1980 öyledir. Türkiye'mizde 15 Temmuz'a gelene kadar tahakkuk etmiş teşebbüste kalmış 16 darbe teşebbüsü vardır. 15 Temmuz 17'ncisidir. Darbeler bize çok pahalıya mal oldu. Her darbe bir ameliyattır. Ameliyat ne kadar başarılı geçerse geçsin nasıl vücutta bir iz bırakırsa darbeler de öyledir, 25-30 seneye mal olur." ifadelerini kullandı.

Kahraman, Türkiye'nin her bir darbede çok büyük maliyetler ödediğini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Darbelerin sebebi, Türkiye'nin gelişmeye doğru gidişindendir. Havacılıkta uçağın tekerinin pistten tam kalkacağı ana 'take off' denilir. Türkiye tam kalkacak, kalkınacak artık yola çıkıyor bir darbeyle karşılaşıyor. Geçmişte yaşadığımız darbeler de böyledir. Gelişiyorsunuz, ilerliyorsunuz, dışarısı düğmeye basıyor. Darbeler dış destekli yapılır. Mesela 15 Temmuz, Erzurumlu bir imamın hareketi değildir. Medrese tahsili görmüş, okul görmemiş bir adam 160 ülkede, o değişik sistemlerdeki ülkelerin her birinde okul açacak, bankası, sigorta şirketi, basını, televizyonu ve dergisi olacak, böyle büyük bir imparatorluğu inşa edecek. Ordudaki generallerin yüzde 40'ını yanına alacak. Tamamen bir uşak, piyon, kukla, sadece ismi ileri sürüldü."

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Anahtar Kelimeler:
15 Temmuz darbe girişimi Konferans

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