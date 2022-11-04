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  4. Her detayı şaşkına çevirdi! Doktorun sistemini ele geçirip rapor yazdılar... 'Gebe' erkek, 'penis yoksunluğu', 'ölü ve çalışır'

Her detayı şaşkına çevirdi! Doktorun sistemini ele geçirip rapor yazdılar... 'Gebe' erkek, 'penis yoksunluğu', 'ölü ve çalışır'

04.11.2022 15:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zonguldak'ta özel bir hastanede görevli doktorun sistemini ele geçiren kişi ya da kişiler, yazdıkları raporlarla herkesi şaşkına çevirdi. Genel Cerrah Opr. Dr. Turgay Tuğ, kendisine gelen telefonlar sonrası sisteme girip geçmişe baktığında, birbirinden alakasız raporları gördü. Hiç tanımadığı insanlara yazılan raporlara bakınca büyük şok yaşayan doktor şikayetçi oldu. Raporların bazılarında, erkek hastalar "gebe" dendiği, birinde ise "penis yoksunluğu" yazıldığı dikkat çekti.

Her detayı şaşkına çevirdi! Doktorun sistemini ele geçirip rapor yazdılar... 'Gebe' erkek, 'penis yoksunluğu', 'ölü ve çalışır'

Zonguldak’ta özel bir hastanede çalışan Genel Cerrah Opr. Dr. Turgay Tuğ'un sistemini ele geçiren kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, yazdıkları raporlarla herkesi şoke etti. Birbirinden alakasız ve mantıksız raporlar yazan kişiler, bazı erkek hastalara "gebe" dedi. İçlerinde "ölü ve çalışır", "penis yoksunluğu" gibi hayrete düşüren raporlar da var...

GELEN TELEFONLA ŞAŞKINA DÖNDÜ

Zonguldak’ta özel bir hastanede genel cerrah olarak görev yapan ve aynı zamanda iş yeri hekimi olan Opr. Dr. Turgay Tuğ’a gelen bilgide, kendisinin alakasız raporlar düzenlediği söylendi. Neye uğradığını şaşıran Tuğ, iş yeri hekimlik sistemine giriş yaparak geriye dönük verilen raporları inceledi.

RAPORLAR BİRBİRİNDEN İLGİNÇ

Geçen ekim ayında verilen 9 ayrı raporda hiç görmediği kişilere kendisi tarafından rapor düzenlendiğini öğrenen Tuğ, bir erkek hastaya "gebelik", başka bir hastaya "ölü ve çalışır" gibi raporlar düzenlendiğini görünce yaşadıklarına inanamadı. Bu durumun bir hackerlık sonucu olabileceğini tahmin ederek İl Sağlık Müdürlüğü ve Cumhuriyet Savcılığına durumu bildiren Tuğ, olayın faili ya da faillerinin bulunmasıyla ilgili soruşturmanın cevabını beklediğini anlattı.

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BİR DOKTORA "MENTAL GERİLİK" RAPORU YAZILMIŞ

Bir hastaya düzenlenen raporda 10 günlük istirahat verildiğini, aynı raporda da hastalık sebebine "ölüm" yazıldığını anlatan Turgay Tuğ, şöyle devam etti:

10 gün evvel telefonla arandık. Hatta çok inanmadık karşıdaki sese. Ankara’dan arayan doktor arkadaşmış. Kendi adına mental gerilikle ilgili iş yeri kazasına istinaden bir rapor verilmiş. Raporun açıklama kısmına da "ağır mental gerilik" yazılmış. ’Bu şekilde bir rapor verilmiş adıma’ dedi. Biz inanmadık. Mümkün değil böyle bir hasta kaydı yok. Ben iş kazalarına bakmıyorum. Ekranımızdan kontrol ettiğimizde iş hekimi yönüyle böyle bir rapor verildiğini gördük. Raporu hemen geri çektik. Ancak birkaç kez beni Ankara’dan aradılar. Kendilerine anlattık, 'Bu bir hackerlama işi. Böyle bir şey olamaz' dedik. Sonra savcılığa başvuralım dedik. O şahıs da savcılığa başvurmuş.

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10 GÜN İSTİRAHAT YAZIP SEBEBİNE "ÖLÜM" DEMİŞLER

Nitekim iki gün önce Adana’dan bir arkadaş arıyor. Bir devlet kurumuna gittiğinde kendisinin ölü olduğunu, kendisi hakkında tarafımdan ölü raporu verildiğini söylüyor. Biz yine sisteme baktık. Öyle bir şahıs var. Aynı şahsa 10 gün dinlenme raporu verilmiş. Adana’da 10 günlük rapor verilmiş. Enteresan bir şey. Şahıs Adana’da ben Zonguldak’tayım. Ben onların iş yeri hekimi değilim. Bu sistemden rapor nasıl veriliyorsa bir şekilde verilmiş. Hem 10 gün istirahat verilmiş hem de raporuna "ölüm" yazılmış. Oradan tekrar aradılar. Sağlık Müdürlüğü’nden aradılar. İzah ettik. Ölüm olsa ölüm belgesi doldurulması gerekiyor. Adam ölü görünmüyor. Sağlık Müdürlüğü bile anlayabilmiş değil. Ne oluyor derken tekrar incelemeye başladık. Ekim ayını açtık. 7 rapor daha bulduk. Tümünü çıkartıp avukatım aracılığıyla savcılığa suç duyurusunda bulunduk."

"PENİS YOKSUNLUĞU" RAPORU YAZILMIŞ

Raporlardaki alakasızlığa dikkat çeken Dr. Turgay Tuğ, raporlara baktığında "hastalığın adı annelik", "annelik yoksunluğu" gibi açıklamalar yazıldığını anlatarak, "Birisine de "penis yoksunluğu" yazılmış. Bu raporları düzenleyen kişi biraz psikolojik sorunları olan bir şahıs herhalde ya da bir başka bir şey. Neden kaynaklandığını, nasıl kaynaklandığını bilemiyorum. Ama tabii mutlaka bizim buradaki bilgisayarı da kullanmaları gerekmiyor. İş yeri hekimliği kanalından verdikleri için bunu dünyanın herhangi bir yerinden, herhangi bir bilgisayardan yapabilirler. Bu şahısların hiçbir şekilde hastanemizde kayıtları yok. Bana da muayene olmamışlar. Sadece bir kişi yaklaşık 4-5 yıl önce acilde muayene geçirmiş. Diğerlerinin tümü Türkiye’nin çeşitli illerinden olan insanlar. Belki buraya bile gelmediler. Böyle bir tablo, savcılığa suç duyurusunda bulunduk. Elimizdeki tüm evrakları verdik. Biz bunu güvenlik açığı ve zafiyet olarak gördük" diye konuştu. Cumhuriyet Savcılığı’nın şikayete istinaden başlattığı soruşturma sürüyor. (İHA)

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