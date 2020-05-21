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Her ebeveyn bunu deneyecek! Zıbın katlama videosuyla viral oldu

Azra'nın Günlüğü Azra'nın Günlüğü
ANNE ÇOCUK HABERLERİ  | Son Güncelleme

Bebek sahibi olan ebeveynlerin boş vakitleri oldukça kısıtlı. Bu yüzden her işin hızlı ve kolay olması lazım. Kıyafetleri katlamak, düzene sokmak ve dolapta yer açmak özellikle annelerin kafa yorduğu konulardan biri. Neyse ki sizin gibi olan bir anne imdadınıza yetişiyor!

İki çocuk annesi Diana, TikTok hesabından paylaştığı bir video ile birçok anne ve babaya bulduğu çözümle yardımcı olacak.

Bebeklerin vazgeçilmez kıyafetlerinden olan zıbının nasıl katlanacağını gösteren kadın, önce zıbını kollarından katlayıp yukarıdan aşağıya doğru çıtçıtların olduğu noktaya yuvarlıyor ters çevirerek çıtçıtların birleşmesini sağlıyor.

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Genç kadın bu yöntemi her ebeveynin denemesi gerektiğini hem dolaplarının düzenli görüneceğini hem de yer tasarrufu yapabileceklerini söyledi.

Kadının pratik önerisi beğenilmiş olacak ki binlerce beğeni alarak viral oldu. Bazı anneler yorumda bulunarak bu fikre sıcak baktıklarını ifade etti.


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