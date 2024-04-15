Her evde bulunuyor! Sağlığa zarar veren 4 ev eşyası

Evinizdeki masum aletler sizi hasta ediyor olabilir. Genel olarak her evde bulunan dört yaygın ev eşyasının, uygun şekilde kullanılmadığı takdirde potansiyel sağlık tehlikesi olduğu uzmanlar tarafından tespit edildi.

Daily Star'da yer alan habere göre, evimizdeki günlük eşyaların oluşturduğu sıklıkla gözden kaçan bazı riskler bulunuyor. Bu riskleri göz ardı etmenin sonuçları geniş kapsamlı olabilir; yalnızca anlık sağlığımızı etkilemekle kalmaz, aynı zamanda uzun vadeli sağlık sorunlarına da neden olabilir. Bunlardan bazıları olmadan yaşayamasanız da, bazı aletleri nasıl kullandığınız konusunda iki kez düşünebilirsiniz. Ayrıca muhtemelen temizliğinizi de biraz artıracaksınız.

AKILLI TELEFON VE TABLETLER

Akıllı telefonlar ve tabletler artık modern evlerde, hatta mutfak ve banyo gibi mikrop bulaşmasının taşıyıcısı haline gelebilecek alanlarda bile yaygın olarak kullanılıyor. Bu cihazlar, E-coli gibi bakteriler ve grip veya yeni koronavirüs gibi virüsler dahil olmak üzere çeşitli patojenleri barındırabilir.

Bu cihazlar el yıkamadan önce veya yiyecek hazırlama sırasında kullanıldığında mikropların yiyecek veya diğer yüzeylere bulaşması riski artar. Bu cihazların, özellikle yüksek riskli alanlarda kullanıldıktan veya gıda hazırlamada kullanıldıktan sonra düzenli olarak dezenfekte edilmesi hayati önem taşımaktadır.

Bu, cihaza zarar verebilecek aşırı nemden kaçınmaya dikkat ederek, cihazı %70 izopropil alkolle nemlendirilmiş bir bezle hafifçe silerek yapılabilir.

YAPIŞMAZ PİŞİRME TAVALARI

Yapışmaz pişirme tavalarının rahatlığı yadsınamaz ancak potansiyel sağlık risklerinin farkında olmak önemlidir. Aşırı ısındığında veya çizildiğinde, yapışmaz yüzeyi sağlayan kimyasal kaplama bozulmaya başlayabilir ve potansiyel olarak havaya ve yiyeceklere toksik maddeler salabilir.

Genellikle politetrafloroetilenden (PTFE) yapılan bu kaplama, yüksek sıcaklıklara maruz kaldığında zararlı gazlar yayabilir. Bu gazlar hayvan çalışmalarında çeşitli sağlık sorunlarıyla ilişkilendirilmiştir.

Bu riskleri azaltmak için, yapışmaz tavaları içinde yiyecek olmadan yüksek sıcaklıklarda ısıtmaktan kaçının ve çizilme veya soyulma belirtileri gösteren tavaları değiştirin. Yüksek kaliteli, dayanıklı tavaları tercih etmek ve bunları önerilen sıcaklık sınırları dahilinde kullanmak, bu potansiyel olarak zararlı maddelere maruz kalmayı en aza indirmeye yardımcı olabilir.

PLASTİK SAKLAMA KAPLARI

Plastik kaplar birçok mutfakta yiyecek depolamak için kullanılan temel malzemedir. Ancak bazı plastikler, özellikle ısıtıldığında bisfenol-A (BPA) ve ftalat gibi kimyasalların gıdalara sızmasına neden olabilir.

Bu kimyasallar, vücudun hormonal sistemlerine müdahale edebilen ve potansiyel olarak gelişimsel, üreme, nörolojik ve bağışıklık bozukluklarına yol açabilen endokrin bozucular olarak bilinmektedir. Bu risklerden kaçınmak için gıdaları ısıtmak için cam veya seramik kaplar gibi alternatiflerin kullanılması tavsiye edilir.

Ek olarak, mikrodalgaya dayanıklı olarak etiketlenmemiş olanlardan kaçınmak gibi plastik kapların kullanımında dikkatli olmak, bu kimyasallara maruz kalmanın azaltılmasına yardımcı olabilir.

ANTİBAKTERİYEL TEMİZLEYİCİLER

Antibakteriyel temizleyicilerin günlük ev kullanımındaki etkinliği bir tartışma konusu olmuştur; araştırmalar bunların hastalıkları önlemede geleneksel sabun ve suya göre önemli bir avantaj sağlamadığını göstermektedir. Üstelik bu temizleyicilerdeki triklosan ve triklokarban gibi aktif bileşenler antibiyotik direncine katkıda bulunabiliyor ve dermatit dahil çeşitli sağlık sorunlarıyla ilişkilendiriliyor.

Bu maddelerin su kirliliğine katkıları ve sudaki yaşam üzerindeki etkileri de dahil olmak üzere uzun vadeli çevresel etkileri endişeleri artırıyor. Bu ürünleri tasarruflu kullanmanız, daha az ve daha güvenli içerikli ürünleri tercih etmeniz veya etkinliğini zaman içinde kanıtlamış geleneksel temizleme yöntemlerini tercih etmeniz önerilir.







