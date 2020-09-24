Her evde var ama bu şekilde kullanmak kimsenin aklına gelmiyor

Şampuan aldınız, kokusunu beğenmediniz, saçınız üzerindeki etkisini beğenmediniz, bir kenara koydunuz. Sebebi ne olursa olsun, o ekstra şampuanları başka amaçlarla kullanabileceğinizi bilmenizi isterim. Şampuanla ev temizliği yapabilir, ayakkabılarınızı parlatabilir hatta sıkışmış vidaları bile gevşetebilirsiniz. Bu kadar çok işe yaradığını öğrendikten sonra evinizde her zaman yedek şampuan almaya başlayacaksınız.
EVDEKİ ŞAMPUANLA NELER YAPABİLİRSİNİZ?
- Durmadan takılıp kalan fermuarınıza bir damla şampuanı kulak pamuğu üzerine sürerek uygulayın. Şampuan fermuarın akıcılığını sağlayacaktır.
- Ayakkabılarınızı parlatın. Deri ayakkabı ve çantalarınızı küçük bir miktar şampuanlı bezle silerek parlaklık kazandırabilirsiniz.
- Elde yıkayacağınız giysilerinizi özel deterjanlar yerine ekstra şampuanınızla yıkayabilirsiniz.
- Giysilerinizdeki lekeleri çıkarmak için de şampuan kullanabilirsiniz. Yıkamadan önce lekenin bulunduğu yere bir miktar şampuan uygulayın ve bir süre bekletin. Sonra her zamanki gibi makinede yıkayın.
- Yaralandığınızda bazen yaradan daha da çok acıtan yaranın üzerinden yara bandını çıkarmak olur. Bandın yapışkan yerine bir damla şampuan döküp ıslanmasını sağlayın, acıtmadan çıkacaktır.
- Sıkıştığınızda şampuan da banyo köpüğü gibi kullanılabilir.
- Şampuan veya saç kremi tıraş için birebirdir. Köpürtün ve kullanın. Sabundan daha besleyici ve nemlendiricidir, bu yüzden birçok kadın bacaklarında da şampuan kullanmayı tercih eder.
- Sabun bazen ellerinizi kurutabilir. Eğer elleriniz çok kuruyorsa sabun yerine ellerinizi temizlemek için şampuan kullanın. Günlük kullanım için sıvı sabunluğunuzun içine koyabilirsiniz.
- Saç fırçanız veya tarağınızdan yağ ve kiri çıkarmak için sıcak bir kap suya birkaç damla şampuan damlatın ve fırçanızı birkaç dakika bu sıvının içinde bırakın.
- Evinizdeki bitki yapraklarının temizliğini de şampuanlarla yapabilirsiniz. Bir kap suyun içine birkaç damla şampuan koyun. Temizleme bezinizi batırıp suyunu sıkın ve bitkilerinizi temizleyin.
- Banyo küvetinizin veya lavabonuzun temizliği için de deterjan yerine şampuan kullanabilirsiniz. Şampuan, banyonuzu tertemiz yapacak ve armatürlerinizi parlatacaktır.
- Resim fırçalarınızı temizlerken fırçanın üzerine bir damla şampuan damlatıp fırçayı ovun ve ardından soğuk suyla durulayın (resim fırçalarınızı sıcak suyla yıkarsanız, fırçaların yapışkan bölümünü yumuşatır ve dökülmeler olabilir)
- Makyaj fırçalarınızı da şampuanla yıkayabilirsiniz.
- Halı ve kilimlerinizin üzerine dökülen sıvının üzerine su ile şampuan döküp biraz yedirin ve havlu ile ıslaklığını alın. Temizlenene kadar bu işlemi tekrarlayabilirsiniz.
- Dalış veya yüzme gözlüklerinizin iç tarafta kalan camlarına şampuan sürüp durularsanız, suda buharlaşmayı önlemiş olursunuz.
- Çocukların baloncuk yapmaları için sıvı olarak sulandırılmış şampuan kullanabilirsiniz.
- Arabanızın krom bölümlerini temizlemek için şampuan ve karbonatı macun kıvamına getirip kroma uyguladığınızda parlattığını göreceksiniz.
- Sıkışmış vidaları da şampuanla gevşetebilirsiniz.
- Ses yapan menteşelere şampuan sürerek sesi engelleyebilirsiniz.
Okuyucu Yorumları 0 yorum