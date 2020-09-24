Her evde var ama bu şekilde kullanmak kimsenin aklına gelmiyor

Şampuan aldınız, kokusunu beğenmediniz, saçınız üzerindeki etkisini beğenmediniz, bir kenara koydunuz. Sebebi ne olursa olsun, o ekstra şampuanları başka amaçlarla kullanabileceğinizi bilmenizi isterim. Şampuanla ev temizliği yapabilir, ayakkabılarınızı parlatabilir hatta sıkışmış vidaları bile gevşetebilirsiniz. Bu kadar çok işe yaradığını öğrendikten sonra evinizde her zaman yedek şampuan almaya başlayacaksınız.

EVDEKİ ŞAMPUANLA NELER YAPABİLİRSİNİZ?