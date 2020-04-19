Her ezandan sonra duyuldu! İstanbullulara çağrı

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgınını önlemek amacıyla çalışmalar devam ediyor. İstanbul’da camilerden vatandaşlara “evde kalın” çağrıları yapıldı.

"SALGIN TEHLİKESİ GEÇMİŞ DEĞİL"

Vakit ezanları sonrasında yapılan çağrılarda, “Kıymetli vatandaşlarımız, koronavirüs ile mücadelemiz devam ediyor. Baharın gelmesi, havaların ısınması bizleri yanıltmasın. Salgın tehlikesi geçmiş değil. Evlerde kalmaya ve tedbirlere uymaya hep beraber devam edelim” ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan Fatih Camii’nden anons yapılırken çekilen görüntülerde sokakların bomboş olduğu gözlendi.

