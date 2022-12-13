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Her gün 3 gramı yeterli: Yağları ışık hızında eritiyor

13.12.2022 10:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milyonlarca kişinin en büyük sorunlarından biri fazla kilo. Fazla kilo, obezite dünyanın yakın gelecekteki en büyük sorunlarından biri olarak işaret ediliyor. Bilim insanları yaptıkları çalışmalarla kilo vermeye yardımcı olacak uygulamaları araştırıyor. Son yapılan çalışmalar her evde bulunan bir baharatın kilo vermeyi hızlandırdığını ortaya çıkardı.

Her gün 3 gramı yeterli: Yağları ışık hızında eritiyor

İç yağ olarak da bilinen visseral yağ, cilt altında görülebilen deri altı yağın aksine karnın derinliklerinde depolanır. visseral yağ, hayati organları korumak ve yalıtmak için belirli bir miktar gereklidir. Ancak, fazlası tehlikeli olabilir.

OBEZİTEYE NEDEN OLUYOR

Aşırı miktarda visseral yağa sahip olmanın, tip 2 diyabet, kalp hastalığı ve bazı kanserler gibi bir dizi soruna yol açtığı bilinmektedir. Aşırı iç organ yağının ana nedenleri arasında sağlıksız beslenme ve hareketsizlik yer alıyor. Beslenmenize ekleyeceğiniz popüler bir baharat, visseral yağın ortadan kaldırılmasına yardımcı olabilir.

KİMYON KİLO VERDİRİR Mİ?

Kimyon, trigliserit düzeylerini düşürerek sağlıklı kolesterol düzeylerini yükseltebilir. Sağlıklı kolesterol seviyelerine sahip olmak kilo alma olasılığını azaltır.

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Kimyon, metabolik hızınızı yükselterek ve sağlıklı kan şekeri düzeylerini koruyarak iç organlardaki yağlardan kurtulmanıza da yardımcı olabilir.

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Yapılan deneylerde her gün bir kâse yoğurdun üzerine 3 gram kimyon ekleyerek tüketenlerin diğerlerine nazaran daha hızlı kilo verdikleri tespit edilmiştir.

Çalışma sonuçlarında şunlar yazıldı: “Kimyon tozu, açlık kolesterolü, trigliserit ve düşük yoğunluklu lipoproteinin (“kötü” kolesterol) serum seviyelerini düşürdü ve yüksek yoğunluklu lipoproteini (“iyi” kolesterol) artırdı. Kilo, vücut kitle indeksi, bel çevresi, yağ kütlesi ve yüzdesi önemli ölçüde azaldı.

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Önceki yıllarda yapılan bazı araştırmalar, kimyonun kan lipitlerini ve ağırlığı azaltıcı etkilerinin olabileceğini göstermiştir.


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kimyon yoğurt obezite

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