KADIN

Her gün duş alıyorsanız dikkat! Kendinizi iyi hissedebilirsiniz ama...

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
KADIN SAĞLIĞI HABERLERİ  | 07.06.2019 07:25 | Son Güncelleme

Her sabah duş alabilmek için daha erken uyanıyor olabilirsiniz ancak bu haberden sonra bunu bir kez daha gözden geçirebilirsiniz çünkü çok sık duş almak sağlığınız için iyi olmayabilir.

Her gün duş alıyorsanız dikkat! Kendinizi iyi hissedebilirsiniz ama...

Ultra hijyenik olmak kendinizi iyi hissettirebilir ama vücudunuz için o kadar da iyi olmayabilir. Araştırmalar, her gün duş almanın cildimizdeki hassas mikrop dengesini bozabilir. Temel olarak, sabun ve su cildimizdeki bizi sağlıklı tutan mikropları temizliyor. Bu bakteri, bağışıklık sistemlerimizin tıkanmasını ve kalbimizin düzgün çalışmasını sağlamak için gereklidir.

Günlük duş almanın, cildi kolayca kuruttuğu ve kendilerine eğilimli olmanız durumunda potansiyel olarak sivilcelere neden olabileceği bilinmektedir.

Ancak uzmanlar spor salonunda vakit geçiriyor veya herhangi bir egzersiz yapıyorsanız günlük olarak duş almanızı öneriyor.

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duş her gün duş almak

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