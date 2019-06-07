Her gün duş alıyorsanız dikkat! Kendinizi iyi hissedebilirsiniz ama...

Ultra hijyenik olmak kendinizi iyi hissettirebilir ama vücudunuz için o kadar da iyi olmayabilir. Araştırmalar, her gün duş almanın cildimizdeki hassas mikrop dengesini bozabilir. Temel olarak, sabun ve su cildimizdeki bizi sağlıklı tutan mikropları temizliyor. Bu bakteri, bağışıklık sistemlerimizin tıkanmasını ve kalbimizin düzgün çalışmasını sağlamak için gereklidir.

Günlük duş almanın, cildi kolayca kuruttuğu ve kendilerine eğilimli olmanız durumunda potansiyel olarak sivilcelere neden olabileceği bilinmektedir.

Ancak uzmanlar spor salonunda vakit geçiriyor veya herhangi bir egzersiz yapıyorsanız günlük olarak duş almanızı öneriyor.



