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Her gün ölümle yüz yüze gelerek yaşıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.01.2019 11:50 | Son Güncelleme

Eskişehir’in Odunpazarı bölgesinde, elektriği, suyu ve banyosu olmayan bir evde yaşam mücadelesi veren Ayhan Özkan, mahalleli tarafından yapılan yardımlar ile hayatına devam ediyor. Oğlunu ise 5 yıldır görmüyor.

Mahalle sakinlerinin soğuk kış şartlarında sokağa terk edemeyip tahsis ettiği harabede hayatını idame ettiren Özkan, ilkel bir yaşam sürüyor. Ailesiyle yaklaşık 15 yıl önce ayrılan ve bölgede bulunan kıraathanelerde yatıp kalkmaya başlayan Özkan, uzun yıllardır perişan halde hayatını sürdürüyor.

Elektriği ve suyu olmayan evde yaşam mücadelesi

Özkan, örümcek ağlarıyla dolu, bakteri yuvası evde her gün ölümle yüz yüze geliyor. Geceleri çoğu zaman soğuk odasında aç yattığını aktaran Özkan, “Birkaç esnaf benim gariban olduğumu biliyor. Arada bir ihtiyaçlarımı alıyorlar. Şu anda hiçbir gelirim yok. Önceden öteberi toplayıp satıyordum. 2-3 senedir yapmıyorum, idare ediyorum. Alıştım öyle barınıyorum. Elektriği, suyu olsa iyi olacak. Elektriğim, suyum yok. Soba, yiyecek, içecek lazım” ifadelerini kullandı.

'BİR GÜN UYANDIĞIMDA ÖLÜSÜNÜ BULACAĞIM DİYE KORKUYORUM'

'BİR GÜN UYANDIĞIMDA ÖLÜSÜNÜ BULACAĞIM DİYE KORKUYORUM'
Hayati ihtiyaçlarını yerine getiremediğinden kötü kokuyor gerekçesiyle en son kaldığı yerden kovulunca, mahalle sakinlerinden Kadir Erken, dayısından kalan harabe evi kullanması için Ayhan Özkan'a temin etti.
"Bir gün uyandığımda ölüsünü bulacağımdan korkuyorum" diyen Erken, “Burası dayımın evi. Kendisinin barınacak yeri yoktu. Biz de karda kışta kalmasın diye burada barınsın diye bıraktık. Fakat burada bakım yok. Devletimizden yardım bekliyoruz. Buralar istimlak olmaya başladı. Evin geleceği yok. Bu arkadaşım bundan sonra bilmiyorum nereye gider. Buralar yıkıldığı zaman bu çocuğun barınacak yeri yok” Şeklinde konuştu.

'KALDIĞI HARABE EV İNSANI HASTA EDER'

'KALDIĞI HARABE EV İNSANI HASTA EDER'
Duvarları rutubetten nem tutmuş evin içerisinde oturacağı bir koltuğu bile bulunmayan yoksul adam, sobasını yakmasına rağmen kapı ve pencerelerden gelen soğuklar yüzünden hiç ısınmadığını vurguladı. Ayağında çorabı bile bulunmayan perişan haldeki adam, eksi derecelere düşen sıcaklık nedeniyle evin içinde yırtık ayakkabılarıyla dolaşmak zorunda kalıyor.
Elinden geldiğince yoksul adamın ihtiyaçlarını karşılamaya çalışan Kadir Erken, “Kendisine bu yuvayı açtık, ama pek memnun değiliz. Elektriği suyu yok. Biz de huzursuz oluyoruz. Açtıralım diyorum elektriği, suyu, ama parasını nasıl karşılayacağız? Kendimizinkini zor karşılıyoruz. Yatma sorunu var. Divanı yok, yatağı yok, sobası var odunu yok. Yemek ihtiyacını karşılayamıyor. Tuvalet de yok doğru dürüst" diye belirtti.

'OĞLUMU GÖRMEK İSTERİM'

'OĞLUMU GÖRMEK İSTERİM'
Öte yandan ailevi dertlerini paylaşan Özkan, bir oğlu olduğunu ve yaklaşık 5 yıldır görmediğini dile getirdi. Oğlunun, perişan halini gördüğünde vereceği tepkiden korkan ve şu an nerede yaşadığını bilmediğini dile getiren yoksul adam, “Bir oğlum var, 21-22 yaşında. Görmek isterim. Şuanda nerede olduğunu bilmiyorum. 5 sene oldu ben görmeyeli. Artık hanımın yanında mı oğlan bilemeyeceğim. Hanımda nerede bilmiyorum. Telefon da kullanmıyorum. 5 sene önce görüştük. Bir daha da görüşemedik. Oğlan beni tanır mı bilemeyeceğim. O zaman 15-16 yaşlarındaydı. 5-6 senedir görmüyorum. Görmek isterim, ama biraz korkuyorum, çekiniyorum” dedi.
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Anahtar Kelimeler:
Eskişehir harabe ev

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