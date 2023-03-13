Kolona yumruk atınca darmadağın oldu! Küçük bir darbe bile... İstanbul'daki binada akılalmaz manzara 'Deprem olsa temelden aşağıya inmeyecek birbirine geçecek'

Kahramanmaraş merkezli büyük depremler beklenen büyük İstanbul depremiyle ilgili kaygıları da artırdı. Endişeyi en çok taşıyanlar ise yıkım riskinin yüksek olduğu binalarda yaşayanlar. İstanbul'da riskli sınıfına giren binlerce bina var. Hatta bazılarında bu risk gözle görülür şekilde ciddi boyutta. O binalarda yaşayanların bugüne kadar neden harekete geçmediği, neden beklediği merak ediliyor. İşte detaylar...

ATV Haber'de yer alan habere göre, mikrofon uzatılan bir vatandaş "Çocuklarım korku içinde iki gün uyumadılar. Ben bir tanemizin bu apartmanlardan sağ çıkacağını düşünmüyorum. Ne uyku uyudum 2 gün ne yemek yedik. Çocuklarım korku içerisinde yaşadılar" şeklinde konuştu.

YUMRUK DARBESİYLE ANA TAŞIYICI KOLON DÖKÜLDÜ

Fatih'te 5 katlı ve 10 daireden oluşan bir binadaki görüntüler herkesi şoke etti. Apartmanın bodrumunda son derece ürkütücü görüntüler olduğu görüldü. Ana taşıyıcı kolon incelendiğinde derin yarık olduğu ve demirin de paslanmış olduğu fark edildi. Ancak kolon yumruklandığında ortaya çıkan tablo çok daha şaşırttı. Sadece yumruk darbesiyle bile ana taşıyıcı kolon döküldü.

Bir vatandaş ise "Binamızın ana kolonlarında yarıklar mevcut." dedi.

YARIK ELLE BİLE AÇILABİLİYOR

Binanın başka bir kolonuna bakıldığında yine manzaranın çok tehlikeli olduğu anlaşıldı. Kolonda görülen derin yarığı elle bile açmanın mümkün olduğu ifade edildi. Deprem anında bu binanın ayakta durmasının neredeyse imkansız gibi olduğu aktarıldı.

Mikrofon uzatılan vatandaş "Tavanlarında yarıklar mevcut. 10. dairemde küçük odası var, onun ana kolon içten göçmüş durumda, yani yarılmış durumda" ifadelerini kullandı.

Binada gözle görülür hale gelen çatlaklar, her geçen gün daha da büyüyor. Binanın en üst katı olan 5. kata çıkıldığında bir dairenin kolonundaki görüntü de şaşkına çevirdi. Ana kolonun yarıldığı fark edilirken en ufak sallantıda hasar almasının, yıkılmasının, göçmesinin işten bile olmadığı aktarıldı.

Kaygılarını anlatan vatandaş ise "Burada bir deprem olsa bu binalar böyle temelden aşağıya inmeyecek. Binalar birbirine geçecek. Buraya ne AKUT girebilecek, ne arama kurtarma ne AFAD, hiç kimse giremeyecek buralara. O zaman toplu ölüm." şeklinde konuştu. Bina sakinleri ise risk raporunun bir an evvel çıkmasını bekliyor.