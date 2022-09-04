Her gün toz almaya son! Temizlik uzmanı uzun süre toz almamanızı sağlayacak yöntemi paylaştı

Her gün toz almak oldukça yorucu oluyor. Herkes evinin temiz ve tozsuz olmasını istiyor. Ancak eşyalar çeşitli nedenlere bağlı olarak tozlanıyor. Bu tozların alınmaması sağlığı tehlikeye atıyor. Uzun süre toz almamak için çözüm önerileri arıyorsanız bu yöntem tam size göre! Temizlik uzmanı bir kadın TikTok hesabı üzerinden eşyaların tozlanmaması için uygulayacağınız yöntemi paylaştı. Birçok sosyal medya kullanıcısına ulaşan bu temizlik hilesi oldukça mantıklı bulundu.

EŞYALARIN TOZLANMAMASI İÇİN

Su doldurduğunuz bir kaba biraz yumuşatıcı ekleyin. Toz bezini bu karışıma batırarak fazla solüsyonu sıkın. Hazırladığınız karışımı elektronik alanlar dışında her yerde kullanarak uzun süre tozlanmamalarını sağlayabilirsiniz.



