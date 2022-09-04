KADIN

  1. Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. YAŞAM
  4. Her gün toz almaya son! Temizlik uzmanı uzun süre toz almamanızı sağlayacak yöntemi paylaştı

Her gün toz almaya son! Temizlik uzmanı uzun süre toz almamanızı sağlayacak yöntemi paylaştı

04.09.2022 15:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tozlu ev hem sağlık açısından solunumu rahatsız ederek alerjik reaksiyonlara sebep oluyor hem de kötü bir görünüme sebep oluyor. Ancak her gün tozlanan eşyaların tozunu almak oldukça sıkıcı ve yorucu olabiliyor. Siz de bu sorundan şikayetçiyseniz toz alırken uygulayacağınız temizlik hilesi ile uzun süre toz almadan oturabilirsiniz.

Her gün toz almaya son! Temizlik uzmanı uzun süre toz almamanızı sağlayacak yöntemi paylaştı

Her gün toz almak oldukça yorucu oluyor. Herkes evinin temiz ve tozsuz olmasını istiyor. Ancak eşyalar çeşitli nedenlere bağlı olarak tozlanıyor. Bu tozların alınmaması sağlığı tehlikeye atıyor. Uzun süre toz almamak için çözüm önerileri arıyorsanız bu yöntem tam size göre! Temizlik uzmanı bir kadın TikTok hesabı üzerinden eşyaların tozlanmaması için uygulayacağınız yöntemi paylaştı. Birçok sosyal medya kullanıcısına ulaşan bu temizlik hilesi oldukça mantıklı bulundu.

EŞYALARIN TOZLANMAMASI İÇİN

Yeni Proje - 2022-09-04T151341.501

Su doldurduğunuz bir kaba biraz yumuşatıcı ekleyin. Toz bezini bu karışıma batırarak fazla solüsyonu sıkın. Hazırladığınız karışımı elektronik alanlar dışında her yerde kullanarak uzun süre tozlanmamalarını sağlayabilirsiniz.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İtiraf edin! Tam olarak hangisinin ne işe yaradığını bilmiyorsunuz!İtiraf edin! Tam olarak hangisinin ne işe yaradığını bilmiyorsunuz!
Her şeyi biliyormuş gibi davranmanıza gerek yokHer şeyi biliyormuş gibi davranmanıza gerek yok
Utanmayın herkes yaşıyor! Ayakkabı kokusunu geçirmek için doğal yöntemlerUtanmayın herkes yaşıyor! Ayakkabı kokusunu geçirmek için doğal yöntemler
Anahtar Kelimeler:
temizlik su yumuşatıcı hile toz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Cinsel ilişki itirafları şoke etti! Rahatsız olup sildi

Cinsel ilişki itirafları şoke etti! Rahatsız olup sildi

Cinsiyet değiştirmişti! Yeni aşkıyla pozu olay oldu

Cinsiyet değiştirmişti! Yeni aşkıyla pozu olay oldu

Gözlerden uzak yaşıyordu! Ferdi Tayfur'un son hali olay oldu

Gözlerden uzak yaşıyordu! Ferdi Tayfur'un son hali olay oldu

Bugün sizi ne bekliyor? Burç yorumları...

Bugün sizi ne bekliyor? Burç yorumları...

Bu burçlara yaklaşmayın! En çok aldatan burçlar hangileri?

Bu burçlara yaklaşmayın! En çok aldatan burçlar hangileri?

Tırnak kırılmalarından şikayetçiyseniz bu yöntemleri deneyin! Tırnaklarınızı güçlendirecek etkili yöntemler

Tırnak kırılmalarından şikayetçiyseniz bu yöntemleri deneyin! Tırnaklarınızı güçlendirecek etkili yöntemler

İlginizi Çekebilir

İzin saatini kaçırdı! Geç gelince ailesinden böyle özür diledi

İzin saatini kaçırdı! Geç gelince ailesinden böyle özür diledi

Karısının müstehcen pozlarını çekiyor! “Bizi daha güçlü yaptı”

Karısının müstehcen pozlarını çekiyor! “Bizi daha güçlü yaptı”

Aradığınız özelliklere sahip akıllı telefon burada! Hayatınızı kolaylaştıracak en iyi telefonlar

Aradığınız özelliklere sahip akıllı telefon burada! Hayatınızı kolaylaştıracak en iyi telefonlar

“Vücut asla tabu olmamalı” dedi! Tanga bikinisiyle paylaştı

“Vücut asla tabu olmamalı” dedi! Tanga bikinisiyle paylaştı

Kanlar içinde kaldı! Saldırganı görenler şaşkına döndü

Kanlar içinde kaldı! Saldırganı görenler şaşkına döndü

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.