Her kadın yaşayacak! Başa çıkmanın en kolay yolları

Bazı kadınlarda rahatsızlıkların şiddetli, bazılarında ise daha hafif yaşandığı bu süreçte, hormonal değişiklikler nedeniyle farklı belirtiler görülebilir. Kadınlarda bu dönem sırasında, östrojen hormonunun azalmasıyla fiziksel ve ruhsal sıkıntılar yaşanır.

Adet döngüsünün kesilmesiyle kendini gösteren menopoz, bazı kadınlarda daha erken veya geç yaşanmasına rağmen ortalama 50 yaş civarında yaşanır.

Kadının doğurganlık döngüsünün son bulduğu bu dönemde kadınların yüzde 85’inde şu belirtiler görülür:

Aybaşı zamanlarında değişiklikler

Hormonal değişiklikler, ateş basması, terleme, sinirlilik

Cinsel ilişki sırasında rahatsızlık ve cinsel isteksizlik

İdrar yolu iltihaplarında artış

İdrarını tutamama

Uyku bozukluğu

Cildin esnekliğini ve sıkılığını kaybetmesi

Ani ruh hali değişimleri, ruhsal çöküntü.

Uzmanlardan menopoz dönemini rahat geçirmek için öneriler;

Vücut işlevlerini arttırmak ve kasları korumak için düzenli fiziksel aktivite yapın.

Özgüveninizi koruyun, sosyal ilişkilerinizi devam ettirin, mutlu olduğunuz şeyleri yapın.