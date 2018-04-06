KADIN

Her kadın yaşayacak! Başa çıkmanın en kolay yolları

Gökçe Şanlı Gökçe Şanlı
KADIN SAĞLIĞI HABERLERİ  | 06.04.2018 01:14 | Son Güncelleme

Menopoz, genellikle 45-50 yaşından sonraki kadınlarda görülen normal bir süreçtir. Biyolojik bir durum olan menopozla başa çıkmanın tıbbi bazı yolları olmasına karşın, doğal kaynaklar ve bitkiler de bu konudaki en büyük yardımcıdır.

Her kadın yaşayacak! Başa çıkmanın en kolay yolları

Bazı kadınlarda rahatsızlıkların şiddetli, bazılarında ise daha hafif yaşandığı bu süreçte, hormonal değişiklikler nedeniyle farklı belirtiler görülebilir. Kadınlarda bu dönem sırasında, östrojen hormonunun azalmasıyla fiziksel ve ruhsal sıkıntılar yaşanır.

Adet döngüsünün kesilmesiyle kendini gösteren menopoz, bazı kadınlarda daha erken veya geç yaşanmasına rağmen ortalama 50 yaş civarında yaşanır.

Kadının doğurganlık döngüsünün son bulduğu bu dönemde kadınların yüzde 85’inde şu belirtiler görülür:

Aybaşı zamanlarında değişiklikler

Hormonal değişiklikler, ateş basması, terleme, sinirlilik

Cinsel ilişki sırasında rahatsızlık ve cinsel isteksizlik

İdrar yolu iltihaplarında artış

İdrarını tutamama

Uyku bozukluğu

Cildin esnekliğini ve sıkılığını kaybetmesi

Ani ruh hali değişimleri, ruhsal çöküntü.

Uzmanlardan menopoz dönemini rahat geçirmek için öneriler;

Vücut işlevlerini arttırmak ve kasları korumak için düzenli fiziksel aktivite yapın.

Özgüveninizi koruyun, sosyal ilişkilerinizi devam ettirin, mutlu olduğunuz şeyleri yapın.

Menopoz belirtilerinin erken ortaya çıkmaması için sigara, alkol ve kafein içmekten kaçının.

Kendinize iyi hissedeceğiniz bir jinekolog seçin.

Kendinizi rahat hissetmeniz için sakin kalmaya çalışın.

Rahatlatıcı aktiviteler yapın.

Kaliteli ve uzun uyku alın.

Aktif bir cinsel yaşam ve partnerinizle iyi bir ilişki sürdürün.

Menopoz döneminde uygulanacak doğal çözümler, östrojen açığının kapatılmasına yardımcı olacak ve sürecin rahat geçirilmesini sağlayacaktır. Ne kadar süreceği tam olarak belli olmayan ve değişiklik gösteren bu süreçte uzmanlar, bol bol E vitamini tüketimini öneriyorlar.

İşte menopoz sıkıntılarını hafifletecek bitkiler :

Adaçayı : Doğal follikülin hormonu içerir. Ateş basması, gece terlemeleri gibi menopoz şikâyetlerinde etkili oluyor. Metabolizmayı güçlendiriyor. Bayanların 40 yaşından sonra, bu bitkinin çayını, düzenli olarak tüketmeleri menopozu geciktirir.

1 su bardağı sıcak suya 3-5 adet yaprak atılır 10 dakika demlendirilir ve süzülür. Günde 1-3 bardak içilir.

Civanperçemi : Doğal östrojen kaynağıdır. Rahim spazmını, menopozdaki kanamaları durdurur, sinirleri gevşetir.

1 çay bardağı sıcak suya 1 tatlı kaşığı bitki atılır 10 dakika sonra süzülür günde 2-3 bardak içilir.

Kediotu tentürü : Yatıştırıcı ve canlılık verici özelliklere sahiptir. Kediotu, bu 2 ayrı özelliği bünyesinde içeren ender bitkilerdendir. Günde 3-5 kere, 1-2 çay kaşığı dolusu tentür, biraz suya karıştırılarak alınır.

Maydanoz : Doğal östrojen içerir. Menopoz şikayetlerini gidermekte oldukça etkili.

Ökseotu : Menopoz dönemindeki çarpıntıları, kalp rahatsızlıklarını, hazımsızlığı, tansiyon yüksekliğini giderir, kansere karşı korur, sinir bozukluklarına iyi gelir.

1 su bardağı sıcak suya, 1 tatlı kaşığı ufalanmış yaprak atılır. 10 dakika sonra süzülür. Günde 2-3 bardak içilir.

Anason : Doğal Östrojen içerir. Menopoz sıkıntılarının yanında, uyku bozuklukları, gaz kolit, hazımsızlık şikâyetlerine iyi geliyor.

Papatya : Follikülin hormonu ihtiva eder. Adaçayı gibi kullanılır.

Nergis : Menoopozu geçiktirir. Bol follikülin hormonu içerir. Sinirleri rahatlatır, rahim kanserini önler.

1 su bardağı sıcak suya 2-3 baş çiçek atılır 10 dakika sonra süzülür ,günde 3 bardak içilir.

Aluç Çiçeği : Menopoz döneminde uykusuzluğa, çarpıntıya, ateş basmasına, terleme nöbetine ve hazımsızlığa iyi gelir.

1 su bardağı sıcak suya, 1 tatlı kaşığı kuru çiçek atılır. 10 dakika demlendirilir ve süzülür. Günde 2-3 bardak içilir.

Servi Tohumu : Hemoroid (Basur) ve varisi önlemede, romatizma ağrılarında, sinir bozukluğuna, kansere karşı korumada çok faydalıdır.

1 litre suya 25 gr. tohum ezilerek konur. 5 dakika kaynatılıp 30 dakika demlenir ve süzülür. Günde 3 bardak içilir.

Çuha çiçeği yağı: Özellikle gece yatarken kullanılıyor. Bitki östrojen içermiyor. Ancak, ateş basmaları, gece terlemeleri gibi şikâyetlerin dışında; egzamalara, kolesterole, kaşıntılara, adet sancılarına karşı da etkili.

Polen : Kadınların menopoz döneminde görülen kulak çınlaması, terleme, ateş, baş dönmesi, soluk tıkanıklığı, kas sancıları, kalp sıkıştırması, tansiyon yükselmesi, peklik gibi, birçok şikayette yardımcı olmaktadır.

Sürekli olarak, sabah-akşam 1 çay kaşığı çiçek tozu, alınması önerilmektedir.

Kızıldereliotu : Kızılderili kadınlar belli bir yaşatan sonra oluşan rahatsızlıklarında bu otu kullanıyorlardı. Bu ot, Türkiyede de bulunuyor ve kullanılması tavsiye ediliyor.

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